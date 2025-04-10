وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية، واستعراض عددٍ من المقترحات للمخططات الخاصة بعدد من ممرات المشاة بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب واستشاري المشروع.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع، بالتأكيد على أن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز وصبغة معمارية وفنية مبهرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل للحفاظ على التراث العمرانى لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية لتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإبراز معالم القاهرة التاريخية وإعادتها لمكانتها التاريخية.

وتناول الاجتماع العناصر المقترحة للأعمال الخاصة بالممرات بوسط البلد، وتجهيزها للمشاه وعناصر تنسيق الموقع، والتي تشمل أعمدة الإنارة والزراعات والأرضيات وغيرها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع تطوير وإعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، ضمن أعمال القاهرة الخديوية، بهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، بما في ذلك الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد كُلٍ من برجولة قمة التاج والنافورة التراثية ونادي سوق السلاح، بجانب موقف تطوير وإحياء مبنى جراج الأوبرا، في إطار من الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة وسط البلد.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بضغط الجداول الزمنية ووضع برنامج تنفيذي لكافة الأعمال المتبقية، مشددًا على المتابعة الدورية لكافة هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء منها في أقرب وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.