الإسكان تستعد لطرح مرحلة جديدة من أراضي «مسكن»

تجهز وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من أراضي برنامج “ مسكن” للاراضى السكنية للأفراد بمختلف المدن الجديدة.

وتخطط الوزارة إتاحة قطع اراضى المشروع للمواطنين كل شهرين وفقا لالية التخصيص الفوري، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وسبق وطرحت الوزارة الطرح الرابع بمشروع مسكن والذي ضم أراضي الأكثر تميزًا والمميزة والمتوسطة وسبق طرحها خلال فترة من 1 أبريل حتى 30 مايو الماضي.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

كما أكدت وزارة الإسكان والمرافق على بدء تنفيذ مشروع شقق ظلال للإسكان الفاخر.

وشددت الوزارة أنه جارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة.

ويتكون المشروع أيضًا من نموذجي عمارات (A و(B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "عدد 24 وحدة" بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع " 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "بواقع 24 وحدة" بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة "(130) م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120) م2".

وتعمل وزارة الاسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) منذ عام 2014، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

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