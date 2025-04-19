الموقف التنفيذي لشقق سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

تابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” ضمن المرحلة السادسة، وكذلك مشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بالمدينة.



وأوضح عبد المقصود أنه يجري حاليًا تنفيذ عدد 2,294 عمارة تضم 55,056 وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية، كما تم البدء في تنفيذ عدد 599 عمارة بإجمالي 14,376 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تُعد أحد أهم مشروعات الدولة نحو الإسكان المستدام وتحسين جودة الحياة.



وفي هذا الإطار، أجرى المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقع التنفيذ، برفقة الإدارات التنفيذية والاستشاريين، لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بالمشروع، حيث شدد مراد على أهمية تكثيف معدلات العمل طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بكفاءة التنفيذ.



وأكد على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وجهات الإشراف، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه فرق العمل.

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بداية اللقاء، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية شركاء نجاح في مشروع تلال الفسطاط، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لتشغيل المشروع عقب الانتهاء من أعماله الإنشائية، وهناك ضغط لكافة الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المقررة، ومن هنا تأتي أهمية التشغيل لتعظيم الاستفادة من المشروع والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها به.

واستعرض المهندس خالد صديق الجهود المبذولة وعددا من الاقتراحات الخاصة بملف تشغيل الحديقة، ليتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التواصل مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل المشروعات.

وفي ختام اللقاء شدد الوزير على أهمية الإسراع بملف تشغيل الحديقة لتبدأ في العمل فور انتهاء الأعمال الإنشائية، مؤكدا أن وجود رؤية للتشغيل مبكرا أمر غاية في الأهمية للوصول لأفضل المستويات لخدمة المترددين على الحديقة عقب الانتهاء منها.

ويقع مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.

وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، خطة تسليم الوحدات السكنية، وموقف مشروعات الخدمات التي تشمل حضانات ووحدات صحية ومدارس وأسواقا تجارية ومستشفى، وموقف أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال توصيل الغاز والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بتلك المشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

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