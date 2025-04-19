أزمة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام تتصاعد، ومحمود مسلم يفتح النار على القيادات

أزمة محافظة سوهاج، شد وجذب ومشادات وتوترات، مشهد صادم حدث منذ نحو أسبوع، في محافظة سوهاج، عندما قام محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية في المحافظة بافتتاح مسجد، وتطورت الأمور إلى نقاش حاد تخللته عبارات مسيئة، وتم توجيه الاتهام بعدم الاحترام، وقام السكرتير العام لمحافظة سوهاج بتوجيه لفظ مسيء لنائب المحافظ، قائلًا: "أنت معندكش دم".

أزمة محافظة سوهاج تتصاعد

ولاتزال أزمة محافظة سوهاج تلقي بظلالها، حيث علق رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود مسلم، على الأحداث مرة أخرى، معبرًا عن استياءه فقال: إن اندلاع أزمة سوهاج بين القيادات الثلاثة (المحافظ والنائب والسكرتير العام)، وبعد نشر فيديو الواقعة؛ وشاهده مئات الآلاف، فقد كشفت ذلك عن أزمة في الإدارة المحلية.

أزمة مشادة قيادات محافظة سوهاج، فيتو

وأكد محمود مسلم أن "الإجراءات فى المحافظة تسير عكس ما تخيل أو خطط البعض"؛ موضحًا أنه "صعيدي ابن الشيخ زين الدين- مركز طهطا- بسوهاج؛ مؤكًدا وجود حملة ضده بعد التعبير عن استيائه من الأزمة التي وقعت في محافظة سوهاج، كاشفًا عن "صفحات تسويق أو شركات عقارية" تقوم بشن الحملة، قائلًا "جاري بحث علاقتها بالمحافظة أما الصفحات التي يحرضها أو يديرها نائب المحافظ فسأكتفي بالحظر مؤقتا".

وأشار مسلم إلى معرفته بـ "محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير العام"، وأنه لا ينحاز لأحد، مؤكدًا أنه أعلن مشاركة الثلاثة في الخطأ؛ نافيًا ما أشيع عن حصوله على مبالغ مالية من السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وما تردد عن مقابلته فى القاهرة، مؤكدًا أنه سيرد على تلك الشائعات بالقانون.

استعادة هيبة سوهاج والقضاء على الفساد

وقال محمود مسلم إنه قام بـ "توصيل الأصوات لإستعادة هيبة سوهاج، والقضاء على الفساد والمحسوبية بها"، وأوضح أنه سيقوم بجمع كل الملفات التي وصلت إليه، وسيقدمها للجهات المسئولة للتحقيق فيه"

ولا تزال أزمة محافظة سوهاج تتصاعد، بعد مرور نحو أسبوع على الواقعة، التي تسببت في حالة من التوتر المستمر، فقد بدأت الواقعة عندما حدثت المشادة بين السكرتير العام للمحافظة ونائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي، في حضور المحافظ وقيادات المحافظة، في مناسبة دينة بافتتاح أحد المساجد، الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص لتوجيه الانتقاد للمحافظ وسكرتيره ونائبه.

مشادة بين سكرتير محافظ سوهاج ونائبه، فيتو

وقام محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج برفع مذكرة عاجلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن الواقعة، مع ترجيح طلب إقالة السكرتير العام بسبب ما وصفه بـ "سلوكه غير اللائق"، كاشفًا عن بعد تجاوز السكرتير في حق نائب المحافظ، الدكتور محمد عبدالهادي خلال افتتاح مسجد بمنطقة الكوامل، حيث قال سكرتير عام المحافظة لنائب المحافظ "لو عندك دم أركب عربيتك.. وأمشي يلا"، وكشف ذلك الفيديو الذي تم بثه بالواقعة، والتي شهدها العديد من الأهالي بمحافظة سوهاج.

سر المشاجرة بين نائب محافظ سوهاج وسكرتيره

وأرجع البعض سبب مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة، إلى أولوية السير بجوار المحافظ.

وجاء رد وزيرة التنمية المحلية منال عوض، التي طالبت محافظ سوهاج بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتحديد المخطئ لاتخاذ أقصى عقاب بحقه، بعد بث مقطع فيديو يرصد الواقعة، ويكشف لحظة التوتر بين سكرتير عام المحافظة ونائب المحافظ، الأمر الذي تسبب في موجة استياء حادة بين النشطاء، حاول المحافظ ومسؤولون آخرون التدخل لتهدئة الأوضاع، لكن دون جدوى.

نائب الشيوخ محمود مسلم يدخل على خط أزمة محافظة سوهاج، فيتو



الأمر الذي دفع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود مسلم، للتعبير عن استيائه من المشاجرة التي وقعت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام خلال افتتاح مسجد، واصفًا إياها بـ"المشهد العبثي".

وقال مسلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN: "إن صفحات السوشيال ميديا مقلوبة على هذا المشهد العبثي"، وعبر عن غضبه بما وصفة بـ "اللامسؤولية" التي وصلت إلى هذا الحد، وأمام المواطنين وفي افتتاح مسجد".

المطالبة بتجميد عمل محافظ سوهاج وسكرتيره ونائبة

وطالب عضو مجلس الشيوخ محمود مسلم بأن تتوجه وزيرة التنمية المحلية إلى سوهاج، للتحقيق في الواقعة وتجميد عمل (المحافظ ونائبة وسكرتير عام المحافظة)، لحين الانتهاء من التحقيق، بدلًا من إقالة سكرتير عام المحافظة.

وكشف مسلم أن الخلاف بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام، مستمر منذ 6 أشهر، وأن المحافظ فشل في حل تلك الخلافات، قائلًا إن المحافظ "كان يريد استمرار الخلافات ليكون الملجأ لكليهما".

وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو

كما كشف مسلم أيضًا عن وجود خلافات بين محافظ سوهاج ونائبه، بعد قيام المحافظ بتركيب كاميرات في مكتب نائبه، وقيام نائب المحافظ بإزالة الكاميرات التي قام المحافظ بتركيبها.

وهاجم محمود مسلم محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير العام للمحافظة قائلًا: "المحافظ ونائبه وسكرتيره لم يقدموا لسوهاج أي إنجاز يشفع لهم، والخلافات اليومية بينهم باتت محل نميمة العامة على المقاهي وفي القرى".

ووصف محمود مسلم المحافظ ونائبة وسكرتيره بأنهم "مذنبون، واختزال الواقعة في شخص السكرتير العام وإقالته لا يصح أو يليق، يجب التحقيق معهم جميعًا ولا بد من عقاب".



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