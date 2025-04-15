النيابة تحقق مع 4 موظفين متهمين بتسريب فيديو مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير السابق

بدأت النيابة العامة بشمال سوهاج، اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع 4 موظفين من العاملين بديوان عام بمحافظة سوهاج، بعد صدور قرار اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بوقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق معهم ، بعد إدانتهم وتورطهم في تسريب فيديو من داخل ديوان عام محافظة سوهاج يوضح استكمال مشاجرة نائب المحافظ وسكرتير العام للمحافظة المستبعد من قبل الوزيرة داخل الديوان العام أمام مكتب المحافظ.

وفحصت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة بديوان عام محافظة سوهاج، لتحديد المسئولين عن تسريب مقطع فيديو يظهر مشادة بين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام السابق الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة أحد المواقع الإخبارية.

وتظهر اللقطات التي تم تسريبها من كاميرات المراقبة بديوان عام محافظة سوهاج وقوع مشادة كلامية عنيفة بين نائب المحافظ والسكرتير العام أمام مكتب المحافظ، وذلك عقب دخول المحافظ إلى مكتبه بعد صعوده رفقة الطرفين وعند وصوله بالطابق الثاني، الذي يقع به مكتبه، أمر بعدم دخول أي شخص خلفه لحين إبلاغ المسئولين بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بالواقعة.

وتبرز المشاهد بالفيديو محاولة السكرتير العام للمحافظة اللحاق بنائب المحافظ في حالة انفعال شديد، ومحاولة الاعتداء عليه داخل الديوان، قبل أن يتدخل عدد من الموظفين المتواجدين لاحتوائه ومنعه من الوصول إليه.

افتتاح أحد المساجد بمدينة سوهاج الجديدة

والمشادة بين نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، كانت خلال افتتاح أحد المساجد بمدينة سوهاج الجديدة وتطورت داخل مقر ديوان المحافظة، مما دفع وزارة التنمية المحلية إلى إصدار قرار بإقالة السكرتير العام عقب مذكرة المحافظ بالواقعة، فيما يواصل نائب المحافظ مهامه بشكل طبيعي.

وأوضح مصدر مسئول بديوان بديوان عام محافظة سوهاج أن المحالين للتحقيق تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء إجراءات التحقيق، وإن ثبت تورطهم في تسريب فيديو المشاجرة بديوان عام المحافظة، فإنهم قد قاموا بخرق جسيم للضوابط الإدارية والأمنية، مؤكدا أن كاميرات المراقبة مخصصة لأغراض التأمين فقط داخل مبنى السيطرة بديوان عام المحافظة

وأضاف المصدر أن النيابة العامة والادرية اليون تجرى تحقيقا واسعا فى واقعة تسريب الفيديو من داخل ديوان محافظة سوهاج أن التحقيقات تجري على قدم وساق وبدأوا عملهما بمراجعة محتوى الفيديوهات المسربة وتتبع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى تسجيلات الكاميرات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بهذا الأمر.

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة على ضرورة إلتزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

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