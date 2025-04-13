الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يحيل واقعة تسريب فيديو من كاميرات المراقبة بالديوان العام للنيابة

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

قرر اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بإحالة واقعة تسريب فيديو خناقة سكرتير عام المحافظة ونائب المحافظ من داخل كاميرات مبنى ديوان عام المحافظة، إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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 محافظ سوهاج يحيل واقعة تسريب فيديو من كاميرات المراقبة بالمحافظة للنيابة العامة  

وتداول عدد من الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى، منذ قليل، فيديو مسربا من كاميرات المراقبة داخل ديوان عام محافظة سوهاج، يتضمن قيام سكرتير عام المحافظة بالتهجم على نائب محافظ سوهاج وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وجار الكشف عن أسباب تسريب الفيديو من كاميرات المراقبة.

 

 

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