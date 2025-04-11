"يلا يا بابا من هنا"، القصة الكاملة لمشادة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بافتتاح مسجد، مذكرة عاجلة من المحافظ بالواقعة، ووزير التنمية المحلية تقيل اللواء علاء عبد الجابر

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، واقعة غير مسبوقة بمشادة محتدمة بين الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، وذلك أثناء مراسم افتتاح مسجد بقرية الكوامل، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وجمع من المواطنين.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء تواجد المسئولين أمام المسجد لالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين، حيث حدثت مشادة كلامية بين نائب المحافظ والسكرتير العام.

وأقدم السكرتير العام على المشادة مع نائب المحافظ ودفعه بيده قائلًا: "يلا يا بابا من هنا"، في محاولة لإبعاده عن الوقوف بجوار المحافظ.

واعتبر عبد الهادي نائب المحافظ هذا التصرف تجاوزًا غير مبرر وخروجًا عن القواعد البروتوكولية والأدبيات المتبعة، مؤكدًا تمسكه بحقوقه الأدبية والمعنوية وعدم قبوله المساس بمكانته أو التجاوز في حقه تحت أي ظرف.

فيديو مشاجرة سكرتير ونائب محافظ سوهاج

ورصدت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق المشادة، حيث يظهر فيه السكرتير العام وهو يوجه حديثه لنائب المحافظ بأسلوب حاد، قائلًا: "يلا يا بابا من هنا"، ما أثار استياء الحضور والمواطنين.

ورفع اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مذكرة رسمية إلى وزيرة التنمية المحلية، طالب فيها بإقالة السكرتير العام للمحافظة، على خلفية سلوكه الذي اعتُبر مسيئًا للموقع الرسمي الذي يشغله، وغير اللائق بمكانة المحافظة.

قرار وزارة التنمية المحلية فى حادث مشاجرة سكرتير ونائب محافظ سوهاج

وفى استجابة سريعة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصب السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة.

وأكدت الوزيرة ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

بداية المشاجرة سكرتير ونائب محافظ سوهاج

وتدخلت قوات الحراسة لحسم الموقف بين الطرفين والفصل بينهما بعدما قال السكرتير العام إلى نائب المحافظ: «اركب عربيتك وامشي» قبل أن يتطور الأمر بينهما.

وعلق مستخدمو مواقع التواصل على فيديو المشاجرة قائلين: «مشاجرة علنية بين نائب محافظ سوهاج وسكرتير عام المحافظة في حضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، خلال افتتاح مسجد بالكوامل».

وذكر بعض الشهود والمقربين أنها لم تكن المشادة الأولى بحضور محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

وتدخل المتواجدون من القيادات بالمحافظة لفض المشادة بين الطرفين والفصل بينهما لمنع تحول المشادة إلى مشاجرة بالأيدي بين قيادات تنفيذية بالمحافظة.

وكشف مقطع الفيديو أن السكرتير العام قال لنائب المحافظ: «أنت معندكش دم»، ودفعه ووصفه بكلمة «يلا».

وكشف مصدر مسئول أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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