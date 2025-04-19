منك نتأمل فنتعلم

بالقيامة أصبحنا نعيش بفكر جديد ورؤية مختلفة والإصرار على إعلاء قيمة الإنسان من خلال وصايا السيد المسيح له المجد، نقدم شبعًا للجائع وماءً لعطشان، ومأوى للغريب، وكسوة لعريان، ورعاية لمريض، نحيا مقدمين العطاء بحب وبسخاء حقيقى من القلب لكل إنسان شريك لنا فى الحياة بلا تمييز، وكما فعل السيد المسيح “هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية”، حقًا ليس هناك حب أعظم من هذا..



بقيامة المسيح اكتسبنا ثمار الروح القدس الإيمان والمحبة والسلام والفرح والصلاح واللطف والتعفف وطول الأناة والوداعة والاتضاع وفضائل أخرى كثيرة وأصبح لنا إيمان قوى وراسخ فينا بأن "كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله" (رؤ28:8).



قيامة المسيح علمتنا بأنه لا يأس أو مستحيل ولا خوف ولا قلق ولا اضطراب ولا حزن، وعدم الاستسلام للفشل أو الضعف، والبعد عن الفكر الضيق، واستبعاد روح الأنانية، والنرجسية والسلبية واللامبالاة، متسلحين بفكر القيامة المستنير بأن المسيحية لا تعرف إلا الحب وصنع الخير والعطاء للجميع، كما قال القديس بولس الرسول "الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضًا" (غل 7:6)، و"نعمل الخير مع الجميع ولا سيما أهل الإيمان" (غل10:6).

فلنحترس أن نفعل ذلك طوال حياتنا على الأرض لكى يكون لنا نصيب فى قيامة الآبرار حتى نكافأ من الرب بميراث صالح فى ملكوت السموات معه ومع قديسيه.



وأعلم تمامًا أيها القارئ العزيز أن وسط ما نعانيه جميعًا فى ظل الغلاء ومتاعب الحياة إن هناك رفيقًا يسير معنا فى الطريق، وحتى إن لم نميز حضوره بوضوح لنتمسك به ليدخل إلينا، فهو يقف على الباب ويقرع من يسمع صوته ويفتح باب بيته وقلبه له، يدخل إلى حياته ويتمتع بشركة معيته (رؤيا 3:20). وبهذا تنطلق نفوسنا بالفرح الحقيقى الذى للقيامة نكرز بالصليب وينطلق لساننا بالتسبيح السماوى فى شركة عميقة من القلب معه فى بهجة وفرح وسلام.

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