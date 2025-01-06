بشارة السلام

جاء السيد المسيح ببشارة السلام، ولما ولد المسيح ملك السلام غنت الملائكة "المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة" (لو14:2). والمسيحية تدعو الى السلام، سلام بين الناس وسلام بين الانسان والله وسلام في أعماق النفس من الداخل.



صنع السلام حفظ السلام وبناء السلام أساسى مكتوب فى الكتاب المقدس "طوبى لصانعى السلام لانهم يدعون أبناء الله" (متى9:5). “أما أنا فأقول لكم لاتقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخرأيضًا” (متى 5: 39) ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضًا ومن سخرك ميلًا واحدًا فأذهب معه إثنين ومن ساأك فأعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده.



قال أحبوا أعدائكم باركوا لاعنيكم أحسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون اليكم ويطردونكم. أننا نعرف الله من خلال المحبة "الله محبة" (1يو 7:4).. وثمرالمحبة هو السلام والتسامح، أما العنف هو صرخة الإرهاب والتسامح هو صرخة كل المؤمنين. "وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين الينا".



"من قال أنه فى النور وهو يبغض أخاه فهو الى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمض لأن الظلمة أعمت عينيه". (1 يو 2: 9)



الأرض ما هى إلا دولة واحدة والبشر هم مواطنيها فكيان البشرية وسلامها لن يتحقق إلا بوحدتها.

ليجلعنا الله آلة سلامه فحيثما توجد الكراهية، نعطى المحبة لأن المحبة والسلام من ثمار الروح القدس "محبة وفرح وسلام طول أناة ولطف وصلاح وأيمان ووادعة وتعفف" (غلاطية 22:5).



كيف نستطيع أن نغرس السلام فى قلب الانسان على إعتبار أن الانسان يسمى ميكروكوزموس العالم الصغير ويعتبر ممثلًا لهذا العالم كله كيف نبنى الانسان الفرد على محبة السلام، كيف نستطيع أن نجعل السلام ليس مجرد أغنية لنا فى الحديث عن هذا العالم المتسع والروابط التى تربط دولة وبلاده، وإنما كيف نوجد السلام فى قلب كل احد..

هذه الخلية الأولى التى يتركب منها المجتمع وإذا ما صلحت هذة الخلية أمكن أن ينصلح جسم العالم كله، هل إذا صلحت الدولة صلح الفرد أم إذا صلح الفرد صلحت الدولة، نحن كرجال دين نبدأ من الفرد وظيفتنا هى قلب كل إنسان. نصلى الى الله أن يحفظ العالم سالما فهو الذى قال "سلامى اترك لكم سلامى اعطيكم" (يوحنا27:14).

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