السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الكركديه، يؤخر علامات التأخر في العمر ويحمي من السرطان

الكركديه، فيتو
الكركديه، فيتو

فوائد الكركديه، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويقدم كمشروب بارد في الصيف وفي شهر رمضان المبارك.

وفوائد الكركديه، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته في خفض ضغط الدم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكركديه من النباتات المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع في العديد من الثقافات، سواء كمشروب بارد أو ساخن، أو كمكمل عشبي لعلاج عدد من الحالات الصحية، ويتميز الكركديه بلونه الأحمر الجذاب وطعمه الحامض، إضافة إلى فوائده العديدة التي تجعل منه مشروبًا شائعًا في الطب الشعبي والعلاج الطبيعي.

فوائد الكركدية للصحة 
فوائد الكركديه للصحة 

فوائد الكركديه للصحة 

وأضافت منى، أن من أبرز فوائد الكركديه:

  • أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن شرب شاي الكركديه بشكل منتظم يمكن أن يُساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يجعله خيار طبيعي ممتاز لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج، خاصةً لمن يتناولون أدوية ضغط.
  • يعتبر الكركديه غني بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دور مهم في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يُقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، هذه المضادات تساعد كذلك في تأخير علامات التقدم في السن والحفاظ على صحة الجلد والبشرة.
  • ومن الفوائد الأخرى للكركديه أنه يُساهم في تحسين صحة الكبد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن مكونات الكركديه قد تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتعزيز وظائفه الطبيعية.
  • يمتلك الكركديه خصائص مدرّة للبول، مما يُساعد في التخلص من السوائل الزائدة والسموم في الجسم.
  • يستخدم الكركديه أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • كما يُعتقد أنه يُعزز من عملية الأيض، مما قد يساعد على إنقاص الوزن عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.

محاذير تناول الكركديه 

وتابعت، يُعد الكركديه من المشروبات الطبيعية المفيدة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي، ولكن كما هو الحال مع أي علاج طبيعي، يجب استخدامه بحذر خاصةً لمرضى الضغط المنخفض أو من يتناولون أدوية معينة، ويُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل الاعتماد عليه بشكل دائم.

txt

فوائد الشمر، يقاوم الالتهابات وينقص الوزن ويقوى المناعة

txt

فوائد البنجر، ينظف الكبد وينشط الدماغ ويعزز صحة القلب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد الكركديه صحة الصحة الدكتورة منى أيمن الكركدية فوائد الكركدية للصحة محاذير تناول الكركدية

مواد متعلقة

فوائد البروكلي، يحمي من السرطان ويقوي العظام والمناعة

فوائد زيت القرنفل لصحة الجهاز التنفسي وتجديد خلايا البشرة

فوائد الثوم على الريق، يعالج الديدان والطفيليات بالمعدة ويقوى المناعة

فوائد الخروب، بديل صحي للكاوكاو يحمي من أمراض القلب والسرطان

ads

الأكثر قراءة

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

تصل إلى 53 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما تقلقلش علي أنا كويس وبطلت عياط، نعي "يوجع" القلب من صلاح عبد الله لـ سليمان عيد

صنع في الصين، فضيحة عالمية لأمريكا بسبب فستان متحدثة البيت الأبيض (فيديو وصور)

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

سقط فجأة بعد وفاة أخيه الأكبر، تشييع جثمان شقيقين في جنازة واحدة بالشرقية (فيديو وصور)

من ضرب الحوثيين إلى مخطط قناة بنما، فضيحة التسريب تطيح برئيس أركان الجيش الأمريكي

مواعيد مباريات اليوم 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية