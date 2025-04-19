فوائد الكركديه، يؤخر علامات التأخر في العمر ويحمي من السرطان

فوائد الكركديه، الكركديه من الأعشاب الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويقدم كمشروب بارد في الصيف وفي شهر رمضان المبارك.

وفوائد الكركديه، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته في خفض ضغط الدم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكركديه من النباتات المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع في العديد من الثقافات، سواء كمشروب بارد أو ساخن، أو كمكمل عشبي لعلاج عدد من الحالات الصحية، ويتميز الكركديه بلونه الأحمر الجذاب وطعمه الحامض، إضافة إلى فوائده العديدة التي تجعل منه مشروبًا شائعًا في الطب الشعبي والعلاج الطبيعي.

فوائد الكركديه للصحة

فوائد الكركديه للصحة

وأضافت منى، أن من أبرز فوائد الكركديه:

أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن شرب شاي الكركديه بشكل منتظم يمكن أن يُساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يجعله خيار طبيعي ممتاز لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج، خاصةً لمن يتناولون أدوية ضغط.

يعتبر الكركديه غني بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دور مهم في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يُقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، هذه المضادات تساعد كذلك في تأخير علامات التقدم في السن والحفاظ على صحة الجلد والبشرة.

ومن الفوائد الأخرى للكركديه أنه يُساهم في تحسين صحة الكبد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن مكونات الكركديه قد تساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتعزيز وظائفه الطبيعية.

يمتلك الكركديه خصائص مدرّة للبول، مما يُساعد في التخلص من السوائل الزائدة والسموم في الجسم.

يستخدم الكركديه أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يُعتقد أنه يُعزز من عملية الأيض، مما قد يساعد على إنقاص الوزن عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.

محاذير تناول الكركديه

وتابعت، يُعد الكركديه من المشروبات الطبيعية المفيدة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي، ولكن كما هو الحال مع أي علاج طبيعي، يجب استخدامه بحذر خاصةً لمرضى الضغط المنخفض أو من يتناولون أدوية معينة، ويُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل الاعتماد عليه بشكل دائم.

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