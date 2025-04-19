كيفية تخفيف آلام الصداع والوقاية منها

عندما يصاب الشخص بـ الصداع، يصبح التخلص من هذا الألم هو الشغل الشاغل، يقدم الطب الحديث والحلول المنزلية وحتى الأجهزة الطبية، باقة واسعة من الخيارات العلاجية للصداع بأنواعه المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتبني تغييرات في نمط الحياة وإستراتيجيات وقائية، أن يقلل من وتيرة وشدة هذه الآلام المزعجة.

يتضمن الصداع أنواع عديدة تختلف في أعراضها ومسبباتها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، لذا، وفيما يلي استعراض لأبرز الخيارات العلاجية لأنواع الصداع الشائعة:

علاج صداع التوتر

يُعد صداع التوتر الأكثر شيوعًا، ويصفه البعض بأنه شعور بضغط أو عصر على جانبي الرأس. لا يزال السبب الدقيق لهذا النوع من الصداع غير واضح، لكن الأطباء يرجحون ارتباطه بانقباض عضلات الرقبة والرأس. وتشمل العلاجات الشائعة لتخفيف والوقاية من صداع التوتر ما يلي:

مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية: يُمنع إعطاء الأسبرين للأطفال والمراهقين دون سن 19 عامًا بسبب خطر الإصابة بمتلازمة راي النادرة والخطيرة.

مضادات الاكتئاب: على الرغم من استخدامها الأساسي لعلاج الاكتئاب، إلا أن بعض أنواع مضادات الاكتئاب، قد تساعد في الوقاية من صداع التوتر. وفي حال عدم فعاليتها، قد يقترح الطبيب أنواعًا أخرى مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

أدوية مضادة للنوبات: تستخدم في الأصل للسيطرة على نوبات الصرع، لكن بعضها قد يوصف لتخفيف صداع التوتر.

مرخيات العضلات: في حالات صداع التوتر المزمن، قد يصف الطبيب مرخيات للعضلات للوقاية منه.

علاج الصداع النصفي

يعاني ما يقرب من 25% إلى 30% من مرضى الصداع النصفي من "أورة" تحذيرية تسبق نوبة الصداع، تتضمن رؤية أشكال أو نقاط غريبة أو الشعور بوخز أو خدر أو صعوبة في الكلام. وقد تستمر هذه الأورة لدقائق أو حتى ساعة. وتشمل الأدوية المستخدمة لعلاج نوبات الشقيقة ما يلي:

مضادات الالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs): يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض عند تناولها في بداية النوبة، ويتوفر بعضها بوصفة طبية.

التريبتانات: توصف هذه الأدوية غالبًا في حالات الشقيقة المتوسطة إلى الشديدة، وتعمل عن طريق تغيير تدفق الدم وإشارات الألم في الدماغ. تتوفر على شكل أقراص وحقن وبخاخات أنفية

مثبطات مستقبلات الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP): تعمل هذه الأدوية الحديثة عن طريق حجب بروتين في الدماغ يلعب دورًا في تحفيز الألم.

في حال تكرار نوبات الشقيقة الشديدة لأربعة أيام أو أكثر شهريًا، قد يقترح الطبيب استراتيجيات و/أو أدوية وقائية تشمل:

أدوية الضغط

مضادات الاكتئاب

أدوية مضادة للصرع

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة CGRP

مضادات مستقبلات CGRP

الاسترخاء والتغذية الراجعة الحيوية: تقنيات تساعد على التحكم في وظائف الجسم وتقليل التوتر.

الأجهزة الطبية: مثل سيفالي الذي يرسل نبضات كهربائية عبر الجبهة، وسافي دوال الذي يصدر نبضات مغناطيسية، وجاما كور (محفز العصب المبهم غير الجراحي).

توكسين البوتولينوم (البوتوكس): معتمد للوقاية من الصداع النصفي المزمن لدى البالغين الذين يعانون منه 15 يومًا أو أكثر شهريًّا.

علاج الصداع العنقودي

يُعد الصداع العنقودي نوعًا نادرًا وشديد الألم، يستمر عادةً بين 15 دقيقة و3 ساعات وقد يتكرر عدة مرات في اليوم على شكل نوبات تستمر لأيام أو أسابيع ثم تختفي لأشهر. ولا تستجيب مسكنات الألم الشائعة بشكل كبير لهذا النوع من الصداع، لذا قد يقترح الطبيب:

العلاج بالأكسجين: استنشاق أكسجين نقي بنسبة 100% غالبًا ما يخفف الألم بسرعة.

ليدوكايين: مخدر موضعي يُستنشق عن طريق الأنف وقد يخفف الألم لدى البعض.

الوقاية من الصداع العنقودي

غالبًا ما تكون الأدوية الوقائية فعالة عند تناولها في بداية النوبات.

علاج صداع الجيوب الأنفية

ينتج هذا النوع من الصداع عن التهاب الجيوب الأنفية، وعلاج الالتهاب يساعد في تخفيف الصداع. وتشمل الخيارات:

مزيلات الاحتقان: لتخفيف تورم الأنف والجيوب الأنفية

المضادات الحيوية: في حال كان الالتهاب ناتجًا عن عدوى بكتيرية.

تجنب محفزات الصداع

تختلف محفزات الصداع من شخص لآخر، وقد تشمل التوتر، والكحول، وبعض الأطعمة والمشروبات (مثل الشوكولاتة والجبن المعتق واللحوم المصنعة والقهوة والمشروبات الغازية)، وتغيرات الطقس، والدورة الشهرية لدى النساء، والأضواء الساطعة أو الوامضة، والتدخين. وينصح بتتبع هذه المحفزات من خلال تدوين ملاحظات حول الصداع وتوقيته والأعراض المصاحبة والعوامل التي قد تكون سببًا في ظهوره.

العلاجات المنزلية للصداع

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة والأنشطة المنزلية أن تقلل من نوبات الصداع وتخفف الألم، مثل:

وضع كمادات الثلج أو التدفئة.

التحكم في التوتر من خلال اليوجا والتأمل والتنفس العميق.

ممارسة الرياضة بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-9 ساعات للبالغين).

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