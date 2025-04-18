النظام الغذائي وتأثيره على التوتر والقلق المصاحبين لسن اليأس

كشفت أبحاث حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين النظام الغذائي للمرأة التي تقترب من سن اليأس وشدة الهبات الساخنة التي تشعر بها.

وأشارت الدراسات إلى أن بعض الأطعمة تلعب دورًا هامًا في تقليل تواتر وشدة هذه الأعراض المزعجة، بينما يمكن لأطعمة أخرى أن تزيد من حدتها وتفاقم الشعور بعدم الراحة.

كيف يؤثر الغذاء على الهبات الساخنة؟

مرحلة انقطاع الطمث وما يصاحبها من تقلبات في مستويات هرمون الإستروجين يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض حركية وعائية، أبرزها الهبات الساخنة.

وتتميز هذه الهبات بشعور مفاجئ بالحرارة الشديدة ينتشر في الجسم، مصحوبًا بالتعرق واحمرار الجلد، وغيرها من ردود الفعل غير المريحة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

هناك محفزات غذائية يمكن أن تخفف الأعراض أو تزيدها سوءًا.

لذا، باستهداف هذه المحفزات من خلال إضافة أو استبعاد بعض الأطعمة، قد نحقق استجابة ملحوظة.

أطعمة موصى بها للحد من الهبات الساخنة

نظام البحر الأبيض المتوسط: أشارت دراسة إلى أن النساء اللواتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط كن أقل عرضة للإصابة بالهبات الساخنة والتعرق الليلي بنسبة تصل إلى 20%.

وترتكز هذه الحمية على الأطعمة النباتية والدهون الصحية، وتعتبر بشكل عام "المعيار الذهبي" للتغذية الصحية، كما أوضحت زومبانو.

منتجات الصويا: تحتوي على مركبات نباتية تسمى الإيزوفلافون، والتي تبدو أنها تقلل من تكرار وشدة الهبات الساخنة. وقد أظهرت مراجعة للأبحاث أن الصويا قد يساعد في تقليل الهبات الساخنة بأكثر من 25%.

وتعمل هذه المركبات كفيتويستروجين، تحاكي هرمون الإستروجين البيولوجي وقد تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات.

وتشمل منتجات الصويا المفيدة: التوفو، الإدامامي، حليب الصويا، والتمبيه. ومن المهم التركيز على المصادر الطبيعية للصويا بدلًا من المكملات الغذائية غير المنظمة.

أطعمة أخرى غنية بالإستروجين النباتي: بالإضافة إلى الصويا، يمكن العثور على الفيتويستروجين في الحبوب الكاملة (مثل الشوفان والشعير والقمح)، البذور (مثل بذور الكتان والسمسم)، البقوليات (مثل العدس والفاصوليا)، وأنواع التوت المختلفة، والخضراوات المتنوعة.

الخضراوات: تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات للحفاظ على الصحة وتقليل زيادة الوزن خلال فترة انقطاع الطمث، والتي قد تكون عاملًا مساهمًا في الهبات الساخنة.

أوميغا 3: تشير بعض الأدلة إلى أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تخفف من الهبات الساخنة والتعرق الليلي. وتشمل هذه الأطعمة الأسماك الدهنية (مثل السلمون والرنجة)، بذور الكتان، بذور الشيا، والأفوكادو.

الأطعمة المُبرِّدة: بعض الأطعمة قد تساعد في تخفيف الشعور بالحرارة المصاحب للهبات الساخنة، مثل التفاح، الموز، الجزر، الخيار، الخس الروماني، الكمثرى، والبطيخ.

أطعمة قد تفاقم الهبات الساخنة

الأطعمة فائقة التصنيع: يميل تناول هذه الأطعمة إلى رفع ضغط الدم، مما قد يزيد من حدة الهبات الساخنة. وتنصح زومبانو بالحد من تناول المخبوزات، المشروبات السكرية، الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين: على الرغم من أن الكافيين قد يلجأ إليه البعض للتغلب على الإرهاق الناتج عن اضطرابات النوم المصاحبة للهبات الساخنة، إلا أنه قد يؤدي إلى المزيد من الهبات الساخنة المزعجة، مما يخلق حلقة مفرغة. وتنصح الدكتورة باتيماكيل بالبحث عن بدائل للكافيين مثل الشاي الأخضر أو قهوة الهندباء، وتناول المشروبات باردة لتجنب تحفيز الهبات الساخنة.

الكحول: يؤكد زومبانو أن تناول الكحول، خاصة بكميات كبيرة (أكثر من مشروب واحد يوميًا)، يمكن أن يزيد من تكرار وشدة الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

الأطعمة الحارة: تحذر الدكتورة باتيماكيل من أن الأطعمة الحارة قد تكون من المحفزات للهبات الساخنة لدى بعض النساء.

قد يختلف تأثير الطعام على الهبات الساخنة قد يختلف من امرأة لأخرى. وقد يساعد تتبع الأطعمة المتناولة قبل حدوث الهبات الساخنة في تحديد الأنماط والمحفزات الغذائية المحتملة.

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