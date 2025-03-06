الخميس 06 مارس 2025
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يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

الصداع الأكثر انتشارًا
الصداع الأكثر انتشارًا في شهر رمضان، فيتو

 كشف الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث بكلية الطب بجامعة نيويورك الأمريكية، عن أسباب الصداع المنتشر بين الناس حاليًا، والذي يوصف بأنه الصداع الأكثر شيوعًا، والذي يصيب عددًا من المسلمين في شهر رمضان، حتى أنه بات يؤرق البعض ويسبب لهم متاعب في الصيام.

 

الصداع الأكثر انتشارًا في رمضان يصيب الرأس بالكامل

 وأكد الدكتور وليد شوقي أنه بالرغم من وجود نحو 100 سبب للصداع، لكن الصداع الأكثر شيوعًا هو صداع التوتر، الذي يصيب الناس، والمنتشر في شهر رمضان، حيث يؤثر هذا الصداع على الرأس بالكامل، وهو من أكثر اضطرابات الصداع، حيث يمكن أن يستمر ساعات لعدة أيام. 

 

صداع التوتر يسيطر على الرأس بالكامل، فيتو
صداع التوتر يسيطر على الرأس بالكامل، فيتو

 وقال الدكتور وليد شوقي عن الصداع الأكثر شيوعًا، وخاصة في شهر رمضان: "الصداع له أسباب كثيرة جدًا، تفوق المائة سبب، ولكن الأكثر شيوعا في مكان وطبيعة الصداع قد تساعدك على معرفة السبب."


وتابع الدكتور وليد شوقي "أن صداع التوتر الأكثر شيوعًا، فهو صداع يؤثر على الرأس بالكامل، ويمكن أن يشعر الصداع الكامل بوجود رباط ضيق حول الرأس، ويشير هذا غالبًا إلى صداع التوتر، وهو أكثر اضطرابات الصداع الأولية شيوعًا."

 

وعن الشعور بآلام صداع التوتر، قال الدكتور وليد شوقي: "من المهم الإشارة إلى أن هناك أوقاتًا يمكن أن يكون فيها ألم الصداع النصفي داخل الجمجمة، وهذا يعني أنه يمكن الشعور بالألم حول الرأس بدلًا من الشعور بالألم من جانب واحد فقط."

 

أسباب حدوث صداع التوتر وعلاجه

 وأوضح الدكتور وليد شوقي أنه "مع صداع التوتر، قد يمتد الألم والضغط إلى الرقبة، وقد يشعر الشخص أيضًا بالألم حول جبهته، حيث يحدث صداع التوتر بسبب تقلصات عضلات الرأس والرقبة، ويميل هذا النوع من الصداع إلى أن يستمر لبضع ساعات، لكنه قد يستمر لعدة أيام."

صداع التوتر يستمر لعدة أيام، فيتو
صداع التوتر يستمر لعدة أيام، فيتو

 وعن أسباب حدوث صداع التوتر، قال الدكتور وليد شوقي: "يمكن أن يحدث صداع التوتر بسبب الإجهاد أو مشاكل الرقبة. ومع ذلك، قد يكون لدى الشخص أيضًا صداع شامل من: (انسحاب الكافيين، مجهود جسدي، جوع، الإصابة بنزلة برد أو انفلونزا، صدمة الرأس، إجهاد العين أو التحديق في الكمبيوتر لفترة طويلة، واستخدام الكثير من أدوية الصداع، والمعروف أيضًا باسم الصداع الارتدادي)
وعن كيفية التخلص من هذا الصداع الذي يصيب الرأس والأكثر شيوعًا، قال وليد شوقي: "تحتاج للتخلص من هذا النوع تحتاج للراحة والنوم المنتظم ٨ ساعات يوميًا وممارسة الرياضة الخفيفة ونقص القلق والتفكير فى المشاكل (سيبها على الله هو بيحلها) وشرب كمية كافية من السوائل والحد من المنبهات"
 

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