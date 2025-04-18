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خارج الحدود

هاكابي: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولا توجد لدي صيغة لحل الدولتين

هاكابي،فيتو
هاكابي،فيتو

قال السفير الأمريكي الجديد المعين لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، إنه لا يعبر عن رأي الإسرائيليين فيما يتعلق بموقف إسرائيل من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وقال هاكابي: "لا أعبر عن رأي الإسرائيليين، أنا أمثل مصالح الولايات المتحدة، وكان ترامب واضحا جدا في أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وردا على سؤال بشأن حل الدولتين، قال هاكابي  إنه لا توجد لدي صيغة معينة بشأن حل الدولتين وعندما تجهز سأعلن عنها.

كما قال السفير الأمريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي قبل وقت سابق من اليوم  من أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى: "أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس ترمب بنفسه.

وأضاف هاكابي، أنه جاء إلى حائط البراق ليصلي لعودة كل الرهائن إلى منازلهم.

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السفير الأمريكي الجديد الولايات المتحدة إيران هاكابي

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