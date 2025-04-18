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رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه لمواجهة منافسه رين، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات  الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت في مباراة اليوم.

تشكيل نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ناثان زيزي، جان كاستيليتو، كيلفن أميان.

خط الوسط: سوربا توماس، دوجلاس جوميز، لويس لورو، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.

ترتيب نانت ورين في الدوري الفرنسي 

ويحتل نانت حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق برصيد 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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نانت رين الدوري الفرنسي مصطفي محمد

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