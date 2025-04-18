الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

الدوري القطري، شوط أول سلبي بين الوكرة والشمال

الوكرة القطري
الوكرة القطري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الوكرة القطري مع نظيره الشمال بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

واستعاد الوكرة حمدي فتحي في مباراة اليوم ضد الشمال، بعدما غاب عن مواجهة الوكرة أمام الغرافة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل الوكرة ضد الشمال في الدوري القطري

 

وكان فريق الوكرة قد تعادل في مباراته السابقة أمام الغرافة بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري القطري.

موقف الفريقين في الدوري القطري

يحتل الشمال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق الوكرة في المركز السابع برصيد 25 نقطة. 

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