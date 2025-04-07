الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

من داخل جامعة القاهرة، الرئيس الفرنسي يوجه نصيحة ورسالة قوية للشباب المصري

الرئيس الفرنسي ماكرون،
الرئيس الفرنسي ماكرون، فيتو
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته بجامعة القاهرة:"نعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي".
 

وأضاف: مصر في طليعة الدول المتقدمة في البرامج الدراسية ونحشد مزيدا من الدعم لتوفير برامج مصرية فرنسية ونتطلع لأن تكون الفرانكفونية ضمن محور المشروعات التعليمية المشتركة في مصر".


ووجه الرئيس الفرنسي، نصيحة للشباب المصريين، قائلا:"انصحكم بأن لا تكونوا مستهلكين، لا مستقبل للمستهلكين لما تم ابتكاره في الصين أو أي مكان آخر".


 

وتابع:"أذكركم أن تنتقلوا وتتعلموا من خلال تنقلكم  ولا تنسوا اصلكم ومنشأكم".

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الرئيس الفرنسي ماكرون إيمانويل ماكرون جامعة القاهرة الصين الشباب المصري

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