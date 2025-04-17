إلغاء بصمة الحضور والانصراف لطلاب امتياز قصر العيني تثير الجدل.. الأطباء: صاحب فكرة قرار إيقاف بعض الزملاء تمت إحالته للتحقيق.. وطبيب الامتياز في الجامعات الخاصة والأهلية لا يحصل على مكافأة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المختلفة منشورا صدر من إدارة مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار وقف 8 من أطباء الامتياز عن العمل وتحويلهم للتحقيق، دون إبداء أي أسباب واضحة أو إجراء تحقيقات سابقة معهم.

إلغاء بصمة الحضور والانصراف بمستشفيات قصر العيني

حيث علق عدد كبير من الأطباء على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن معاناتهم اليومية داخل المستشفى، من طوابير البصمة الطويلة، إلى غياب أي محتوى تدريبي حقيقي، مرورا بسوء التنظيم الإداري وعدم احترام وقتهم أو مهنتهم.

أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني

ومن جانبه، نفى الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، صدور أي قرار بإيقاف أطباء امتياز من العمل داخل مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، وأن إدارة الكلية ليست الجهة المختصة بإصدار قرارات الإيقاف من عدمه.

وأكد الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن أطباء الامتياز بمستشفيات قصر العيني ستستمر برامجهم وجداولهم العملية والتدريبية كما هي.

إلغاء بصمة الحضور والانصراف

وأوضح في تصريحات صحفية أنه سيتم إلغاء بصمة الحضور والانصراف في غير أيام التدريب المقررة، مشيرا إلى أن صاحب فكرة قرار إيقاف بعض الزملاء تمت إحالته للتحقيق لأنه صدر من غير ذي صفة.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع الدكتور حسام صلاح لحل مشكلة طلبة الامتياز، لافتا إلى أن مسئولي الجامعة يسعون للوصول لأفضل برامج تدريبية حقيقية وتحقيق أكبر استفادة للأطباء الامتياز والجامعة والمرضى.

مكافأة شهرية لا تتجاوز 2800 جنيه

كانت نقابة الأطباء قد أكدت أن طبيب الامتياز – وهو من يقضي يومه بين عناء الأقسام وصرخات المرضى– لا يتقاضى إلا مكافأة شهرية لا تتجاوز 2800 جنيه، وقد تنخفض أحيانًا إلى 2600 جنيه فقط.

أكدت أن المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2023 نصت بوضوح على أن:

“تُصرف لطبيب الامتياز مكافأة شهرية بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويجوز زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء”.

ورغم صدور القانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۱۹ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٤ الخاص بمزاولة مهنة الطب، والذي نص في المادة (3 مكرر) المضافة على أن: "يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل ٨٠٪ من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم"، وهو ما يعني أن مكافأة طبيب الامتياز ينبغي أن تُقدّر بنحو 5500 جنيه شهريًا، فإن هذا النص لم يُفعّل حتى تاريخه.

وأشارت إلى أنه لا يزال أطباء الامتياز يتقاضون مبالغ زهيدة تتراوح ما بين 2600 و2800 جنيه شهريًا، دون أي زيادة ملموسة، رغم مطالبات ومخاطبات عديدة لنقابة الأطباء.

وأوضحت نقابة الأطباء أن طبيب الامتياز في الجامعات الخاصة والأهلية لا يحصل على مكافأة من الأساس، بل يدفع رسومًا نظير تدريبه، بدلًا من أن يتقاضى أجرًا، في مفارقة تدعو للتأمل، لا للتجاهل.

وأطباء الامتياز هم مستقبل مهنة الطب، ومع ذلك يواجهون صعوبات وتحديات مؤلمة داخل المستشفيات الجامعية، من ضعف الوضع المادي، إلى هشاشة التدريب والتعليم الطبى، نهاية بالمعاملة غير الآدمية في المستشفيات حسب وصفهم.

تدريب طبيب الامتياز على المهارات الأساسية للطبيب

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: إن طبيب الامتياز له عدد من البرامج التدريبية يجب أن يحصل عليها خلال فترة الامتياز، مشيرا إلى تدريبه على المهارات الأساسية للطبيب فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والتوليد وتقديم الإسعافات الأولية والتشخيص الأولى، وتحديد مسار المريض وفرز المريض وتحديد التخصص المناسب لكل حاجة وليس التدخلات الدقيقة.

واستكمل: على سبيل المثال لو هناك حالة كسر غير مطلوب منه إجراء عملية ولكن يثبت الكسر بشكل مؤقت ويفحص العلامات الحيوية والغرز البسيطة وإجراءات وقف النزيف ويتعامل مع النزلات المعوية البسيطة.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن طبيب الامتياز فى واقع الأمر داخل المستشفيات أصبحت مهامه أقرب لمهام مساعد التمريض، حيث يذهب بالمريض للأقسام المختلفة ويرسل عينات للمعامل، ولكنه لا يتدرب، ويكلف بمهام ليست من وظيفته وفى بعض الأوقات يكلف بمهام أكبر منه تخص الطبيب المقيم، وبذلك يحرم من التدريب ويتحمل المسئولية، مشيرا إلى أنه فى النهاية يحصل على مكافأة مادية، لأنه لم يعين أو تصدر له درجة مالية.

وأوضح أن طبيب الامتياز يحتاج إلى مصروفات وبدلات انتقال، إذ يتم تكليفه بمهام عمل يجب أن يأخذ عليها مقابلا ماديا كما يعمل نوبتجية لمدة ١٢ ساعة بدون طعام ووجبات، وفى النهاية يحصل على مكافأة ٢٦٠٠ جنيه واصفا إياها بـ”الكلام الفاضي”، موضحا أن طبيب الامتياز يحتاج لشراء أجهزة طبية لا توفَّر له ويشتريها على نفقته وهذه ليست رفاهيات.

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