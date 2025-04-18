أخبار الاقتصاد اليوم، 240 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب، أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة، البنك الأهلي يتصدر قيم التداول بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هدوء ماقبل العاصفة , ترقب حذر فى سوق الذهب فى مصر

أسعار الذهب اليوم، استقر سعر جرام الذهب في سوق الصاغة، منتصف تعاملات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

سعر جرام الذهب في مصر

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث.

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم

أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5460 جنيها "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4780 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4100 جنيه "للبيع".

أسعار الذهب، فيتو

اقرأ التالى: الذهب بكام في الصاغة اليوم

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.





الغرف التجارية توضح تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاع، «سعدة» يحذر من تحويل الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين، «المكاوي» يعدد فوائد القرار على الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لعام 2025، خفض أسعار الفائدة وذلك لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، إذ على مدار 37 اجتماعًا منذ نوفمبر عام 2020 انحصرت قرارات لجنة السياسيات بين رفع وتثبيت أسعار الفائدة.

كما جاء قرار البنك المركزي بالخفض بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024.

خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس

ومتماشيًا مع توقعات الخبراء السابقة؛ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الذي عقد أمس الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

فما هو تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على القطاع التجارية بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة؟

51.06 جنيه في بنك مصر، أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعرصرف الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع المنتهى بالبنك المركزي المصري، وذلك بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي الذى حسم مصير أسعار الفائدة بالخفض أمس الخميس.

اقرأ التالى: الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

سعر الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 51.05 جنيه للشراء.

- 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.06 جنيه للشراء.

- 51.16 جنيه للبيع.

ارتفاع كبير في أسعار الجنيه الذهب، 240 جنيه زيادة جديدة اليوم

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعه 18 أبريل 2025، بنحو 240 جنيه، ليسجل 38240 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.



رئيس غرفة بورسعيد: كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين

قال محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن حديث الشارع المصري منصب على ارتفاع أسعار الوقود، خاصة وأن رفع سعر الوقود يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات، فرفع سعر السولار خاصة ترجمته على أرض الواقع هو زيادة في أسعار السلع والخدمات.

كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين

وأضاف: كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين فقط، لأن رفع سعر السولار مرتبط بكل ما هو مؤثر في تكلفة الإنتاج، فالسولار يؤثر في عدة قطاعات إما تأثير مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أنه من التأثيرات المباشرة رفع أسعار النقل والمواصلات العامة والخاصة التي يستخدمها المواطنين، حيث ارتفعت تعريفة الركوب بمجرد إصدار القرار، وهذا تأثير مباشر على المواطنين أنفسهم.

محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد

رفع سعر السولار يؤثر في زيادة تكلفة الإنتاج في عدة قطاعات

وتابع: يضاف إلى ذلك أن رفع سعر السولار يؤثر في زيادة تكلفة الإنتاج في عدة قطاعات على رأسها المقاولات والأغذية، التي تشمل الخضار والفاكهة والمأكولات، وجميع المنتجات في سلاسل الإمداد.

مصطفى المكاوي: خفض أسعار الفائدة يعمل على تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

ثمن المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة.

خفض أسعار الفائدة سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة

وقال «المكاوي» إن خفض أسعار الفائدة سيؤدى الى زيادة ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقت تسابق فيه الدولة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية.

وأشار الى أن انخفاض الفائدة يفيد الاستثمارات إذ يقوم الكثير سحب أموالهم في البنوك وتوجيهها للصناعة والتجارة والخدمات كاستثمار حقيقي على الأرض الى جانب دخول مزيدا من الاستثمارات إلى مصر خاصة بالقطاع الصناعي في ظل أسعار الفائدة المخفضة.

البنك الأهلي المصري يتصدر المتعاملين الرئيسين بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 7.8 مليون جنيه.

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 4.4 مليون جنيه.

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي مصر بقيمة تداول بلغت 2.25 مليون جنيه.

البنك العقاري المصري العربي بقيمة تداول بلغت 1.8 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.