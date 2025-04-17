خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

خفض أسعار الفائدة، كشف وليد جاب الله، تداعيات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.

تأثير إيجابي على الموازنة بانخفاض تكلفة الدين

وقال "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": “خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خبر مفرح لقطاع الأعمال، وسيكون لقرار البنك المركزي تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة بانخفاض تكلفة الدين”.

عمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي

وتابع: "سيكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي".

ولفت إلى أن النزول بأسعار الفائدة إلى نسبة 2.25% يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وأصبحت هناك فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزي بقرار خفض أسعار الفائدة يؤكد أنه قادر على التعامل مع ملف استثمارات الأجانب في الديون الحكومية وأدوات المال الساخن، ورغم التحديات يدرك المركزي أن الاقتصاد لا يزال قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.