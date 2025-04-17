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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

خفض أسعار الفائدة، كشف وليد جاب الله، تداعيات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.

تأثير إيجابي على الموازنة بانخفاض تكلفة الدين

وقال "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": “خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خبر مفرح لقطاع الأعمال، وسيكون لقرار البنك المركزي تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة بانخفاض تكلفة الدين”.

عمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي 

وتابع: "سيكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي".

ولفت إلى أن النزول بأسعار الفائدة إلى نسبة 2.25% يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وأصبحت هناك فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزي بقرار خفض أسعار الفائدة يؤكد أنه قادر على التعامل مع ملف استثمارات الأجانب في الديون الحكومية وأدوات المال الساخن، ورغم التحديات يدرك المركزي أن الاقتصاد لا يزال قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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