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اقتصاد

الخبير الاقتصادي حسن الصادي يطالب البنك المركزي بالقضاء على الدولرة بعد خفض الفائدة

حسن الصادي
حسن الصادي

البنك المركزي المصري، قال الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة  لـــ “ فيتو”: “إن قرار المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة يأتي بمكاسب عديدة على الاقتصاد المصري، بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب”. 

خفض أسعار الفائدة له تأثيرات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري

وأضاف الصادي قائلا: خفض أسعار الفائدة له تأثيرات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، ومنها تحفيز الاستثمار، حيث إن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع والاستثمار في مشروعات جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي، حيث إن الفائدة المنخفضة تعني أن العائد على الادخار أقل، ما قد يدفع الأفراد للإنفاق بدلًا من الادخار، وبالتالي تنشيط السوق الداخلي. 

خفض الفائدة له تأثير إيجابي على سعر الصرف 

وأكد الدكتور حسن الصادي الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي على  سعر الصرف، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة قد يزيد من جاذبية الجنيه المصري، وبالتالي ضغط على سعر صرف الدولار وانخفاض محتمل في سعر الدولار، مشيرا إلى أنه فى حالة تخفيض المركزي الفترة المقبلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى أسفل الـ 50 جنيها، سيعمل على القضاء نهائيا على الدولرة بالاقتصاد المصري. 

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

كما يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري. 

عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية

جدير بالذكر قال البنك المركزى المصرى فى بيان له ان حالة  عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدت إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي،  وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية. 

 

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