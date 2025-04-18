يستهلها رفعت والختام مسك مع نعينع، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 18 أبريل الموافق 19 شوال 1446، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة آل عمران 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الرعد 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق



والساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمد صديق المنشاوي 35ق



42: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة البقرة 30ق



شعائر صلاة الجمعة على القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب المسجد الكبير/ كفر يوسف سلامة/ الزقازيق محافظة الشرقية يقدمها الدكتور وليد الحسينى، القارئ الشيخ محمد الطاروطى.



شعائر صلاة الجمعة على القناة الثانية من رحاب مسجد الليث بن سعد بالتليفزيون المصرى يقدمها عماد عطية الشيخ إبراهيم الفشني، الخطيب الشيخ محمد مجدي عوض، المخرج الأستاذ عمرو نايل.



22: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة المائدة 29ق



02: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق



52: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة يونس 29ق.



الختمة المجودة

15:34 تقدمة التلاوة د محمود شلتوت 5ق



15:40 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 28ق



17:40 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الأحقاف 44ق



18:29 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة مريم 27ق



19:51 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة فصلت 15ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يوسف 30ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النجم / القمر/ الرحمن 45ق



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورتى الأنعام/ الشمس 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة الذاريات 15ق



02:31 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الحجر 30ق



04:23 (بعد الفجر) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأنفال 15ق

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