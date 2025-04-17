وزير الخارجية الإيراني يرد على تهديدات ترامب بضرب طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في بيان اليوم الخميس، إن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات وتهديدات، ويأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب ضد طهران.

عراقجي يرد على تهديدات ترامب بـقصف غير مسبوق لإيران

وأضاف عراقجي خلال حفل استقبال أقيم في السفارة الإيرانية بموسكو بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل إمكانياتنا العسكرية جاهزة للدفاع عن البلاد، ولا ننوي أن نصبح تهديدًَا للمنطقة المحيطة بنا، ولكننا سندافع عن أنفسنا بحزم في مواجهة أي تهديد وأي اعتداء".

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأدلى وزير الخارجية الإيراني بتصريحاته وسط استعدادات لجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره لشن هجوم على إيران، ويجب أن تتوقع "قصفًا غير مسبوق" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وشهدت سلطنة عمان يوم السبت الماضي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

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