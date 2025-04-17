مطرانية بورسعيد تعلن استعدادات عيد القيامة المجيد

تستعد جميع الكنائس ببورسعيد للاحتفال بعيد القيامة المجيد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء أسبوع الآلام، حيث من المقرر أن يأتي عيد القيامة يوم الأحد المقبل 20 إبريل، بينما تقيم الكنائس قداس عيد القيامة يوم مساء السبت.

مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو

وأعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه سوف يتم استقبال التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد في جميع الكنائس، وذلك ابتداء من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة ٩ مساءً، وذلك تقديرًا لظروف إتمام صلوات العيد وأمور تنظيمية.

ووجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الشكر والتقدير لكل من يهنئ الكنيسة ويشاركها في تلك الأيام المباركة، مؤكدة بأن ذلك ليس بغريب على شعب مصر عامة لاسيما محافظة بورسعيد التي تضرب المثال في الأخوة والتلاحم بين قطبي الأمة في جميع المناسبات والأعياد دائما.

هذا من المرتقب أن تشهد جميع الطرق والشوارع المؤدية لكنائس بورسعيد حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجة الاستعدادات القصوى، لتأمين الأخوة الأقباط خلال فترة الاحتفال بعيد القيامة الأيام المقبلة.

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