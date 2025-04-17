الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطرانية بورسعيد تعلن استعدادات عيد القيامة المجيد

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، فيتو

تستعد جميع الكنائس ببورسعيد للاحتفال بعيد القيامة المجيد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء أسبوع الآلام، حيث من المقرر أن يأتي عيد القيامة يوم الأحد المقبل 20 إبريل، بينما تقيم الكنائس قداس عيد القيامة يوم مساء السبت.

مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو 
مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو 

وأعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه سوف يتم استقبال التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد  في جميع الكنائس، وذلك ابتداء من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة ٩ مساءً، وذلك تقديرًا لظروف إتمام صلوات العيد وأمور تنظيمية.

ووجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الشكر والتقدير لكل من يهنئ الكنيسة ويشاركها في تلك الأيام المباركة، مؤكدة بأن ذلك ليس بغريب على شعب مصر عامة لاسيما محافظة بورسعيد التي تضرب المثال في الأخوة والتلاحم بين قطبي الأمة في جميع المناسبات والأعياد دائما.

هذا من المرتقب أن تشهد جميع الطرق والشوارع المؤدية لكنائس بورسعيد حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجة الاستعدادات القصوى، لتأمين الأخوة الأقباط خلال فترة الاحتفال بعيد القيامة الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقباط الأرثوذكس القيامة المجيد عيد القيامة المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية