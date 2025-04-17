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الأرصاد الجوية تكشف طقس عيد القيامة المجيد

طقس عيد القيامة المجيد،
طقس عيد القيامة المجيد، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم عيد القيامة المجيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية من الغد وحتى الثلاثاء المقبل مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم عيد القيامة المجيد

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة يوم عيد القيامة المجيد:  

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 15


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 20
 

وكان قد بدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجى اليوم بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، لتتجاوز القاهرة الثلاثينات منتصف الأسبوع المقبل.
 

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