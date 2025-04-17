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سياسة

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

 بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أدام  الله مصرنا الغالية واحة للسلام والأمان وأدام على شعبها العظيم روابط التآخي والمحبة.

 

أعضاء مجلس النواب

 وجاء في نص برقية التهنئة: " بمشاعر تملؤها المحبة، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يديم على شعب مصر العظيم روابط التآخي والمحبة."

 

دعم قيم التسامح والمودة

 وتابع رئيس مجلس النواب: "وننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودِكم الرامية إلى دعم قيم التسامح والمودة بين جموع المصريين."

 

رئيس مجلس النواب

 وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بالدعاء: " أدام الله مصرنا الغالية واحة للسلام والأمان.. وكل عام وقداستكم بخير."

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