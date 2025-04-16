الأربعاء 16 أبريل 2025
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محافظ سوهاج يبحث استعدادات استقبال أعياد القيامة وشم النسيم

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد مجلس تنفيذى استعدادا لاستقبال أعياد القيامة

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.

وبدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 38 ألفا و784 طلبا، تم البت في 36 ألفا و757 طلبا منها، كما تم إصدار 8162 نموذج " 7 "، و5911 نموذج " 8 "، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع طلبات البت، موجها بمتابعة أداء المسئولين عن المنظومة بكل وحدة محلية، ومحاسبة المقصرين.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع مستجدات ملفات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وملف التقنين، موجها بضرورة الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، وتحديد مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة.

ناقش الاجتماع خطط الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لإحكام الرقابة على المواقف، والمخابز، ومحطات الوقود، وشدد وكيل وزارة التموين على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الوضع بمحطات الوقود مستقر، لافتا إلى تنفيذ 14 حملة يومية بمختلف مراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز، ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أي أزمات في اسطوانات البوتاجاز والمتابعة المستمرة للمخزون وتعزيزه. 

مناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بكل وحدة محلية

وفيما يخص إجراءات المحافظة لضبط المواقف، استعرض مدير إدارة المواقف بالمحافظة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان التعريفة الجديدة ومنها " وضع ملصقات بالتعريفة على جميع السيارات، وتكثيف حملات الرقابة على المواقف وخطوط السير لضبط المخالفين، مشيرا إلى تحرير 47 مخالفة حتى الآن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ووجه المحافظ مسئولي المواقف والمرور بالتنسيق لتعزيز سيارات النقل العام بالمراكز التي تشهد تكدس في أعداد المواطنين بالمواقف.

تناول الاجتماع مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، مؤكدا على ضرورة خروج الاحتفالات بالمظهر الحضاري اللائق، موجها التهنئة للأخوة الأقباط والشعب المصري عامة بهذه المناسبة.

تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بكل وحدة محلية، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات المدرجة بالخطة مع الاستعداد الجيد لخطة العام المالي الجديد، والبدء في إجراءات البت الفني والمالي للمشروعات الجديدة، مع ضرورة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة وفقا لاحتياجات المواطنين، مع إعتبار مشروعات الطرق أولوية أولى، وضرورة استكمال مشروعات الأسواق الحضرية. 
 

تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لرصف الطرق بمختلف مراكز المحافظة

وفي نهاية الاجتماع أصدر "سراج " عدد من التوجيهات ضمن خطة المحافظة لزيادة الموارد الإضافية، موجها بسرعة البدء في أعمال رصف الطرق بمركز المنشاة، مشيرا إلى تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لرصف الطرق بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة جاهزية الوحدات المحلية، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال الرصف.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة المياه، والتربية والتعليم، والمرور، واللجنة العليا لتطبيق الهوية البصرية، للبدء فورا في تنفيذ أعمال الهوية البصرية على أسوار محطات المياه، وأسوار واتوبيسات المدارس الخاصة، وسيارات الأجرة، بالتزامن مع أعمال الهوية البصرية الجارية بعدد من الميادين، ضمن خطة المحافظة لتحويل سوهاج إلى متحف مفتوح.

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