"صلبان وتيجان من سعف النخيل"، كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تحتفل بأحد الشعانين (فيديو)

أبدع أطفال وشباب كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد في تصميم أشكال متميزة صباح اليوم من التيجان والصلبان والتصميمات المختلفة المصنوعة من سعف النخيل احتفالا بعيد أحد السعف " أحد الشعانين" وهو أول أيام أسبوع الآلام.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لتغطية احتفالات الأخوة الأقباط بأحد السعف بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد.

احتفالات الأخوة الأقباط بعيد أحد السعف، فيتو

تيجان وصلبان مبهجة احتفالا بأحد الشعانين

وانتشر بائعو السعف أمام جميع كنائس بورسعيد، وأقبل عليهم المواطنون للشراء منهم.

واشتملت احتفالات الأخوة المسيحيين بكنيسة " الأنبا بيشوي " على ابتكار العشرات من أشكال " السعف" المختلفة ذات التركيبات المبهجة ك " التاج والأسورة والخواتم وغيرها ، بجانب تصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبان وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع منقطع النظير.

احتفالات عيد أحد السعف ببورسعيد، فيتو



الذكرى الدينية لعيد أحد السعف

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد يحتفل الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم بعيد "أحد السعف" أو "أحد الشعانين" وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلي أورشليم "القدس" وقد تم استقباله بالخوص الأخضر "السعف" وأغصان الزيتون كرمز للسلام.

وتابع القس أرميا فهمي "استقبال المسيح بسعف النخيل دعوة للجميع لنشر المحبة بينهم ونبذ الكراهية، مشيرا إلى أننا جميعا نسعى إلى حياة مطمئنة ولن يتحقق ذلك إلا بانتشار السلام بين كافة البشر".

احتفالات أحد السعف ببورسعيد، فيتو



معنى "أحد الشعانين"

و أضاف المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " اسم العيد هو "أحد الشعانين" أو " أحد السعف"" حيث ان السعف هو قلب النخيل الأبيض اللون، و "الشعانين" تأتي من كلمة "هوشعنا أو أوصانا " أي خلصنا في اللغة القبطية.

احتفالات الأخوة الأقباط بأحد السعف، فيتو

الزي الملوكى احتفالا بالعيد

وأضاف "القس أرميا فهمي" هناك مظاهر للاحتفال بالعيد لدينا مختلفة، فنحن القساوسة والشمامسة نرتدي الزي الملوكي الخاص بالاحتفال بالاعياد الكبرى لدينا، وتحتفل جميع الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله دورة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، السعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود.

بداية أسبوع الآلام

وتابع “ بعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم حيث تتحول نغمات الكنيسة للنغمات الحزينة وذلك لمدة أسبوعا، وفي النهاية ينتهى أسبوع الآلام بعيد أحد القيامة”.

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