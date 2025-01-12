خبير يكشف الموعد المتوقع لإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

توقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن يتم الإعلان عن نجاح الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس قريبا، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، حيز التنفيذ قبل التاسع عشر من يناير الجاري.

موعد إعلان وقف إطلاق النار فى غزة

وتابع أيمن الرقب، ووفق توقعاته بتطور الأحداث، أن يعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بجانب وزير خارجية مصر ووزير خارجية قطر.

اتصال مرتقب بين بايدن ونتنياهو بشأن صفقة غزة

فى ذات السياق نقل موقع أكسيوس الأمريكى، عن مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أن اتصالا قريبا متوقعا سيجمع الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال فى تصريحات أخرى لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "قريبون للغاية من اتفاق في غزة، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط في الدوحة لتحقيق ذلك".

وتوقع سوليفان التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا في الـ20 من الشهر الجاري، لكنه حذر من أنه في حال "رفضت حماس لصفقة الرهائن بحلول 20 يناير فستصبح الشروط أسوأ لها بعد تنصيب ترامب".

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