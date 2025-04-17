ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صادر عنها، إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

تحويل 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم نحو 1200 هدف جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

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