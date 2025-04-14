الإثنين 14 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على عملية دهس مجندة إسرائيلية بالضفة الغربية

عملية دهس
عملية دهس

 قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس بالظاهرة (جنوبي الخليل) دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال في الضفة الغربية.

 

حماس: عملية الدهس في الخليل دلالة على استمرار المقاومة

وأضافت حماس في بيان اليوم الإثنين: الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة.

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طاهر النونو: حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى

وتابعت: جماهير شعبنا في الضفة لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بإصابة مجندة في عملية دهس قرب الظاهرية جنوب مدينة الخليل

وقال جيش الاحتلال، إن بلاغًا ورد عن حادثة دهس على مفترق الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية ويجري التحقيق في تفاصيل الحادثة.

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جيش الاحتلال حماس الضفة الغربية

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إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس جنوب الخليل
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