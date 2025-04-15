أستاذ قانون دولي يكشف الأهداف الخبيثة وراء حملات تشويه الدور المصري في وقف النار بغزة

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن الادعاءات المتداولة حول مطالبة مصر بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، محذرًا من خطورة الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من دور مصر المحوري في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

خلط متعمد يُمارس من جهات معادية بين دور الوسيط الدبلوماسي ومواقفه الشخصية

وقال فى تصريح لـ “فيتو”: إن ثمة خلطا متعمدا يُمارس من جهات معادية بين دور الوسيط الدبلوماسي ومواقفه الشخصية، وهذا الخلط يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي والعمل الدبلوماسي، موضحا أن الوساطة في القانون الدولي هي عملية محددة المعالم، تقتضي أن يقوم الوسيط بنقل وجهات نظر ومطالب الأطراف المتنازعة بدقة وأمانة، مع السعي لتقريب المواقف والوصول إلى أرضية مشتركة.

متطلبات دور الوسيط النزيه

وأضاف مهران أن مصر، بخبرتها الدبلوماسية العريقة في ملف القضية الفلسطينية، تدرك جيدًا متطلبات دور الوسيط النزيه، وبالتالي فإن قيامها بنقل مطالب أي طرف، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي، إلى الطرف الآخر هو جزء من مهامها كوسيط، ولا يعني بأي حال من الأحوال تبنيها لهذه المطالب أو موافقتها عليها.

الوساطة في النزاعات الدولية مبنية على مبادئ راسخة في القانون الدولي

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الوساطة في النزاعات الدولية مبنية على مبادئ راسخة في القانون الدولي، أهمها النزاهة والحياد والموضوعية والسرية، وهذا يقتضي من الوسيط القيام بدور ناقل الرسائل بين الأطراف المتنازعة بدقة وأمانة، حتى وإن كان لا يوافق شخصيًا على محتوى هذه الرسائل.

العمل الدبلوماسي ليس سرديًا عشوائيًا

وأضاف أن العمل الدبلوماسي ليس سرديًا عشوائيًا، بل هو مسار منضبط يخضع لضوابط ومعايير محددة، متابعًا: وعندما تنقل مصر مطالب الاحتلال الإسرائيلي إلى حركة حماس، فهي تقوم بواجبها كوسيط دولي، تمامًا كما تنقل مطالب حماس إلى الجانب الإسرائيلي.

واستطرد: يكفي مراجعة المواقف المصرية الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، ومن قضية سلاح المقاومة بشكل خاص، للتأكد من أن مصر لم ولن تطالب يومًا بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، مشددا على أن الموقف المصري ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.

حملات ممنهجة تستهدف تشويه الدور المصري في ملف الوساطة

وحذر مهران من حملات ممنهجة تستهدف تشويه الدور المصري في ملف الوساطة، ونشر شائعات كاذبة تزعم أن مصر تتبنى مطالب الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، قائلا: هذه الحملات لها أهداف واضحة تتمثل في محاولة إحداث فتنة بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق؛ وإضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني من خلال خلق انطباع بأن أقرب حلفائه تخلوا عنه؛ هذا بالإضافة إلي محاولة إفشال جهود الوساطة المصرية للضغط نحو قبول مطالب الاحتلال.

كما أضاف أن تزامن هذه الحملات مع كل تقدم تحرزه الوساطة المصرية يكشف بجلاء أنها حملات مدفوعة من جهات تسعى لإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، ولا علاقة لها بنقل الحقائق أو الاهتمام بحقوق الفلسطينيين.

وأشار الدكتور مهران إلى أن التاريخ المصري يشهد لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود، منذ حرب 1948 وحتى اليوم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتصوير مصر كطرف متواطئ مع الاحتلال هي محاولة ساذجة لتزييف التاريخ وتجاهل التضحيات المصرية من أجل فلسطين.

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