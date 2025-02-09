أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يتهرب من إكمال عملية الانسحاب من غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهرب من الالتزامات المتعلقة بإكمال عملية الانسحاب من قطاع غزة، وفقًا لما نصت عليه المرحلة الثانية من الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح الرقب لـ فيتو أن نتنياهو يحاول التملص من هذه الالتزامات من خلال التلاعب في تشكيل الوفد الإسرائيلي المكلف بمتابعة عملية الانسحاب، مشيرًا إلى تغيير أعضاء الوفد وعدم إرسال رئيس الموساد دافيد برنياع ضمن الوفد الذي من المقرر أن يسافر إلى المنطقة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الرقب أن هذه التحركات تشير إلى أن نتنياهو لا يمتلك النية الجادة لإكمال عملية الانسحاب، بل يحاول تأجيلها أو إفشالها من خلال إثارة عقبات جديدة. كما أشار إلى أن الحديث حتى من الجانب الأمريكي يؤكد أن المرحلة الثانية والثالثة من العملية تحتاج إلى معالجات إضافية، خاصة في ظل التهديدات التي تطلقها إسرائيل بحق حركة حماس، والتي تشمل إنهاء وجود الحركة واستعادة الأسرى.

واختتم الرقب تصريحاته بالقول: "هذه التصريحات ليست جديدة، فنحن نسمعها منذ أكثر من 16 شهرًا. نتنياهو وضع ثلاثة أهداف للحرب، من بينها إعادة الأسرى وعودة اللاجئين، وهذا الأمر يبدو مستحيلًا بكل المقاييس. لذلك، أعتقد أنه سيفشل كما فشل سابقوه. هو يحاول بين الحين والآخر إطلاق تصريحات مثيرة للجدل لإلهاء الرأي العام عن الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة".

وجاءت تلك التصريحات ردًا علي تقارير إخبارية سلطت الضوء علي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتهمته بمحاولة تجديد الحرب في غزة، خاصة مع المظاهر التي أبرزتها حماس خلال عمليات تسليم الرهائن.

وأمس توعد نتنياهو حركة حماس قائلا إنه سيقضي عليها ويستعيد جميع الاسرى في غزة، بعد انتقادات وجهت إليه في أوساط المجتمع الإسرائيلي خاصة لبقائه في واشنطن لعدة أيام رغم استمرار وجود اسرى لدى حماس.

الأمر الذي رفضه محللون سياسيون يرون في تصريحات نتنياهو مؤشرا أن المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار لن تتم، رغم رغبة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي للاستمرار بالاتفاق.

مراحل اتفاق هدنة وقف إطلاق النار

ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع الإفراج عن 33 أسيرا محتجزا في قطاع غزة في مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وكانت قد حصلت حتى السبت الماضي أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 أسيرا إسرائيليا و600 أسير فلسطيني.

وأعلن نتنياهو السبت إرسال مفاوضين إلى قطر لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

وأفرجت حماس أمس السبت عن الاسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين أمضوا 16 شهرا محتجزين في قطاع غزة.

ونقل الأسرى الثلاثة أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما) في شاحنات بيك آب وأصعدهم عناصر حماس إلى منصة خلال مراسم أقيمت في دير البلح في وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الاسرى الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس في قطاع غزة، دخلوا الأراضي المحتلة، في إطار عملية التبادل الخامسة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

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