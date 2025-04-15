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خارج الحدود

خامنئي يعلق على مفاوضات عمان

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

 علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، على المحادثات مع الولايات المتحدة، قائلا إنه "ليس متفائلا بشكل مفرط ولا متشائما بشكل مفرط"، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة سارت "بشكل جيد".

 

مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال

 وأوضح خامنئي خلال استقبال عدد من المسئولين الإيرانيين بمناسبة بداية العام الجديد، أن "مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية. لا ينبغي لنا أن نربط مشاكل البلاد بهذه المفاوضات".

وتابع: "نحن لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط. المفاوضات في نهاية المطاف خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها وقد نُفّذت بشكل جيد في مراحلها الأولى".

 

الملف النووي ورفع العقوبات

 وتابع: "نحن بالطبع متشائمون جدًا بشأن الطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا الذاتية".

وكشفت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأمريكي.

 

توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية

 وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران لا بد أن تتخلى عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا: "بالتأكيد".

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