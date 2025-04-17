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خارج الحدود

وزير الدفاع السعودي يزور طهران اليوم

وزير الدفاع السعودي،
وزير الدفاع السعودي، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس.

هجوم محتمل على إيران 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة نقلت كمًا كبيرًا من الأسلحة إلى دولة الإحتلال مخصص لحرب غزة ولهجوم محتمل على إيران إن فشلت مفاوضاتها.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان" أن الأسلحة الأمريكية وصلت من قواعد الولايات المتحدة حول العالم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر جسر جوي من طائرات النقل.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأضافت أن الأسلحة الأمريكية تم تجميد نقلها إلى دولة الإحتلال في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل أن يرفع دونالد ترامب عنها تلك القيود، وتتضمن الأسلحة المنقولة إلى إسرائيل قنابل ثقيلة من طراز MK-84 وصواريخ اعتراضية لبطاريات صواريخ ثاد.

يأتي ذلك بعد بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في سلطنة عمان، حول توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التهديدات المتبادلة بين دولة الاحتلال وطهران.

جيش الإحتلال يستأنف عدوانه على قطاع غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة خلال شهر مارس الماضي، منتهكًا الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.

 

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