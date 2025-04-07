الرئیس الإيراني: على أمريكا إثبات سعيها إلى مفاوضات حقيقية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن إيران تؤمن بالمفاوضات، لكنها لن تتفاوض مهما كان الثمن، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية.

وفي لقاء مساء الأحد مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الشعبية، أشار إلى ضرورة تغيير السلوك التنظيمي، وعن الحل الرئيسي لتحقيق هذا الهدف وقال: "لا يمكن إصلاح الحكومة بتغيير الأفراد، وتغيير السلوك التنظيمي لن يتحقق في عام أو عامين، بل يحتاج إلى عقد من الزمن.. وفقا للبحث العلمي، لا تقوم أي منظمة بتغيير سلوكها بناء على سلوك المدير".

وقبل وقت سابق قال الرئيس الإيراني: "نحن نؤمن بالتفاوض، ولكن ليس تحت الذل.. نحن نتفاوض مع العالم أجمع وليس لدينا خلافات مع أحد، ولكننا لن نخضع للإذلال ولن نتفاوض بأي ثمن".

وتابع: "نحن لا نبحث عن الحرب أو خلق التوتر أو صنع القنابل النووية وقد أثبتنا ذلك"، مؤكدا: "اننا نريد اجراء المفاوضات، ولكن يجب عليهم أيضًا أن يثبتوا أنهم يسعون الى مفاوضات حقيقية".

وشدد الرئيس بزشكيان: "أن إيران لا تنوي استخدام قدراتها النووية لأغراض غير سلمية وهذا ليس مجرد رأيي، بل هي فتوى دينية من قائد الثورة الإسلامية".

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