وزير الدفاع السعودي يكشف كواليس مباحثاته مع الوفد السوري

علق وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على لقائه بوزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب.

وزير الدفاع السعودي يلتقي بوفد سوريا

وكتب وزير الدفاع السعودي على حسابه بمنصة "إكس"، "عقدت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".

وأضاف بن سلمان: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها".

وتابع الأمير خالد بن سلمان: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".

وصول وفد سوري رفيع إلى السعودية في أول زيارة خارجية



ووصل مساء أمس الأربعاء وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب إلى العاصمة السعودية واستقبلهم نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي.

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