بتخفيضات تصل إلى 20%، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة قبل شم النسيم

أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة بالأسواق، بالتزامن مع قرب حلول عيد شم النسيم 2025؛ قدم عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية تخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، التي يزيد الإقبال على شرائها خلال هذه الفترة من كل عام.

أسعار الرنجة اليوم

تخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة

وتراوحت التخفيضات على سعر الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة في المحال التجارية بين 10 و20%، بمختلف الأنواع.

أسعار الفسيخ اليوم

سعر الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة بعد التخفيضات

وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك المملحة بعد التخفيضات بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد شم النسيم؛ في السطور الآتية:

أسعار الرنجة اليوم، فيتو

سعر الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم

البداية مع أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم، وهي كالآتي:

بلغ سعر كيلو رنجة مدخنة سائبة نحو 135 جنيهًا مقابل 150 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر رنجة فاكيوم نحو 175 جنيهًا للكيلو مقابل 200 جنيه سعرها قبل التخفيضات.

بلغ سعر رنجة مدخنة سمر مون فاكيوم وزن كيلو نحو 230 جنيهًا مقابل 259 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

بلغ سعر رنجة مدخنة نور وزن كيلو نحو 225 جنيهًا مقابل 260 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة اليوم، فيتو

أسعار الرنجة فيليه في عيد شم النسيم

بلغ سعر فيليه رنجة وزن 250 جرامًا نحو 140 جنيهًا إلى 160 جنيهًا سعره قبل التخفيضات. بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة فود هاوس وزن 250 جرامًا نحو 108 جنيهات مقابل 143 جنيهًا قبل التخفيضات. بلغ سعر رنجة فيليه نور برطمان وزن 500 جرام نحو 190 جنيهًا مقابل 225 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة اليوم

سعر الفسيخ في عيد شم النسيم

بلغ سعر فسيخ فيليه وزن 250 جرامًا نحو 240 جنيهًا مقابل 275 جنيهًا سعره قبل التخفيضات.

بلغ سعر كيلو الفسيخ سمر مون فاكيوم نحو 490 جنيهًا مقابل 617 جنيهًا سعره قبل التخفيضات.

أسعار الفسيخ اليوم

سعر الأسماك المملحة في عيد شم النسيم

بلغ سعر فيليه سردين وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا سعره قبل التخفيضات بلغ سعر سلمون فيليه فود هاوس وزن 200 جرام نحو 271 جنيهًا مقابل 350 جنيهًا قبل التخفيضات. بلغ سعر ماكريل فيليه مدخن فود هاوس وزن 250 جرامًا نحو 145 جنيهًا مقابل 190 جنيهًا قبل التخفيضات. بلغ سعر أنشوجة مدخنة فيليه نور وزن 200 جرام نحو 100 جنيه مقابل 122 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

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