تخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بالمحال التجارية

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة المدخنة والفسيخ والأسماك المملحة، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراءهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ

سعر الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة

وتستعرض «فيتو» أبرز العروض وأحدث أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

أسعار الفسيخ

أسعار الفسيخ في الأسواق

وبلغ سعر الفسيخ مملح مغلف سي ستار وزن كيلو نحو 600 جنيه مقابل 800 جنيه قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الفسيخ كامل مغلف فاكيوم سمر مون نحو 400 جنيه مقابل 570 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

أسعار الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر كيلو رنجة مغلفة لوكس فاكيوم سمر مون نحو 203 جنيهات مقابل 260 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة هولندي فاكيوم سي كيوب وزن كيلو نحو 180 جنيهًا مقابل 260 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة هولندي سائبة وزن كيلو نحو 130 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة مغلفة سي كب عدد 3 قطع نحو 160 جنيهًا مقابل 170جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

سعر الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة هولندي اكسترا درجة واحد وزن كيلو نحو 125 جنيهًا.

وبلغ سعر رنجة وسط وزن كيلو نحو 115 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الرنجة فاكيوم ممتازة نحو 175 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو رنجو أبو السيد هولندي تصدير نحو 170 جنيهًا.

أسعار الرنجة

أسعار كيلو الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة وزن كيلو نحو 305 جنيهات مقابل 360 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة درجة أولى سائبة وزن كيلو نحو 140 مقابل 165 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الرنجة ممتازة سوبر نحو 150 جنيهًا مقابل 177 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة سي ستار وزن كيلو 195 جنيهًا مقابل 275 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

أسعار الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار عبوة وزن 380 جرامًا نحو 135 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 250 جرامًا نحو 110 جنيهات مقابل 145 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر رنجة فيليه مدخنة سي ستار وزن 500 جرام نحو 190 جنيها مقابل 255 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الأسماك المملحة

سعر كيلو الرنجة بعد التخفيضات

وبلغ سعر رنجة لوكس فاكيوم وزن كيلو نحو 220 جنيهًا مقابل 240 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو الرنجة اكسترا الزهراء مغلف نحو 159 جنيهًا.

وبلغ سعر سلطة رنجة مدخنة سي ستار وزن 390 جرامًا نحو 130 جنيهًا مقابل 175 جنيهًا قبل التخفيضات.

أسعار الرنجة

سعر الأسماك المملحة بعد التخفيضات

وبلغ سعر سلمون مدخن سي ستار وزن 200 جرام نحو 435 جنيها مقابل 530 جنيهًا قبل التخفيضات.

وبلغ سعر كيلو السردين كامل فاكيوم سمر مون نحو 136 جنيهًا مقابل 180 جنيهًا سعرها قبل التخفيضات.

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