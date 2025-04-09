أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك في الأسواق

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في الأسواق، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفال بعيد شم السيم؛ قدمت المحال التجارية والسلاسل تخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة.

سعر السمك المملح والرنجة والفسيخ

وجاءت أسعار السمك المملح والرنجة والفسيخ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية بعد التخفيضات؛ كالأتي:

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أسعار الفسيخ اليوم

بلغ سعر فسيخ بلدي مغلف وزن 500 جرام نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 330 جرامًا نحو 254 جنيهًا. بلغ سعر فسيخ محلي الصياد برطمان وزن 650 جرامًا نحو 425 جنيهًا. بلغ سعر فيليه فسيخ الصياد برطمان وزن 300 جرام نحو 290 جنيهًا. بلغ سعر الفسيخ بوري مغلف الصياد وزن 500 جرام نحو 254.5 جنيه. بلغ سعر الفسيخ فيليه توب فاليو وزن 650 جرامًا نحو 338 جنيها. بلغ سعر فسيخ مخلي توب فاليو وزن 200 جرام نحو 198 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أسعار الرنجة اليوم

بلغ سعر رنجة مدخنة المرجان وزن 350 جرامًا نحو 79 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الرنجة المدخنة سوبر نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر الرنجة هولندي مدخنة سولي وزن كيلو نحو 229.5 جنيه. بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة نور وزن 250 جرامًا نحو 159 جنيهًا. بلغ سعر رنجة مدخنة معجون بالطحينة نور وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه. بلغ سعر رنجة فيليه بالليمون الصياد برطمان وزن 300 جرام نحو 150 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم

سعر الرنجة اليوم

بلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة وزن 350 جرامًا نور نحو 84 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الرنجة المدخنة مغلفة نور وزن 230 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة مدخنة فيليه نور وزن 340 جرامًا نحو146 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة توب فاليو وزن 200 جرام نحو 41.5 جنيه.

بلغ سعر رنجة مغلفة الصياد وزن 300 جرام نحو 80 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أسعار السمك المملح اليوم

بلغ سعر أصابع كابوريا سوريمي سولي وزن 250 جرامًا نحو 186 جنيهًا. بلغ سعر فيليه سردين مدخن حار نور وزن 200 جرام نحو 58.5 جنيه. بلغ سعر معجون رنجة مدخنة بالطحينة وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه. بلغ سعر سردين مدخن مخلي حار نور وزن 200 جرام نحو 58.5 جنيه. بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 200 جنيه.

أسعار الكافيار اليوم

بلغ سعر كافيار أسود فيشر مان وزن 50 جرامًا نحو 215 جنيهًا.

بلغ سعر كافيار أحمر فيشر مان وزن 100 جرام نحو 295 جنيهًا.

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