بث قناة "سبأ" الفضائية على أقمار النايل سات

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية انضمام قناة "سبأ" الفضائية الى باقة القنوات التى سوف تبث على اقمار الشركة خلال الفترة القادمه، جاء ذلك عقب توقيع اللواء سامح قتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات اليوم عقدًا رسميًا مع الجانب اليمني لبث قناة "سبأ" الفضائية عبر أقمار النايل سات وذلك في خطوة جديدة تعكس التعاون الإعلامي الوثيق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية.

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي، وتوسيع نطاق البث الفضائي للقنوات اليمنية، بما يسهم في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى جمهور أوسع في المنطقة العربية.

قناة سبأ

من جانبه، أعرب اللواء سامح قتة عن ترحيبه بانضمام قناة "سبأ" إلى باقة القنوات التي تبث عبر أقمار النايل سات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم الإعلام العربي وتمكين القنوات من إيصال صوتها ورؤيتها إلى المشاهد العربي بجودة عالية وتغطية واسعة.

ومثّل الجانب اليمني في مراسم التوقيع كل من إسكندر الأصبحي-المدير العام للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، وبليغ المخلافي-المستشار الإعلامي، وخالد عليان- رئيس قطاع التليفزيون بقناة سبأ الفضائية.

الجدير بالذكر أن قناة "سبأ" الفضائية تُعد من القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، وتُعنى بتقديم محتوى إعلامي يعكس الثقافة اليمنية ويواكب تطلعات الشباب اليمني.

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