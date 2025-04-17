الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بث قناة سبأ الفضائية على أقمار النايل سات

بث قناة سبأ الفضائية
بث قناة "سبأ" الفضائية على أقمار النايل سات

 

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية انضمام قناة "سبأ" الفضائية الى باقة القنوات التى سوف تبث على اقمار الشركة خلال الفترة القادمه، جاء ذلك عقب توقيع  اللواء سامح قتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات اليوم عقدًا رسميًا مع الجانب اليمني لبث قناة "سبأ" الفضائية عبر أقمار النايل سات وذلك في خطوة جديدة تعكس التعاون الإعلامي الوثيق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية.

 

ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي، وتوسيع نطاق البث الفضائي للقنوات اليمنية، بما يسهم في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى جمهور أوسع في المنطقة العربية.

 

قناة سبأ

 

من جانبه، أعرب اللواء سامح قتة عن ترحيبه بانضمام قناة "سبأ" إلى باقة القنوات التي تبث عبر أقمار النايل سات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم الإعلام العربي وتمكين القنوات من إيصال صوتها ورؤيتها إلى المشاهد العربي بجودة عالية وتغطية واسعة.

 

ومثّل الجانب اليمني في مراسم التوقيع كل من إسكندر الأصبحي-المدير العام للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، وبليغ المخلافي-المستشار الإعلامي، وخالد عليان- رئيس قطاع التليفزيون بقناة سبأ الفضائية.

 

الجدير بالذكر أن قناة "سبأ" الفضائية تُعد من القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، وتُعنى بتقديم محتوى إعلامي يعكس الثقافة اليمنية ويواكب تطلعات الشباب اليمني.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة سبأ القمر الصناعي نايل سات رئيس نايل سات مدينة الإنتادج الإعلامي

مواد متعلقة

رئيس شركة نايل سات يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل تعزيز التعاون
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. ما قدمه برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

أصبحت كقطع الليل المظلم، علي جمعة يكشف سر ابتلاء العالم الإسلامي بالفتن الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية