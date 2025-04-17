روسيا تعلق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها

أعلن نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، بافيل شيفتسوف، أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات الروسية بسبب الوضع الداخلي في سوريا.

تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في الجامعات الروسية

وأوضح شيفتسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قررت تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها خلال عام 2025، بسبب الوضع في البلاد.



وقال شيفتسوف: "نواصل العمل ضمن الحصة الحكومية المخصصة لتعليم الطلاب الأجانب، ولكن للأسف، لن يكون هناك طلاب من سوريا هذا العام. بالمقابل، هناك طلاب سوريون يستكملون انتقالهم بين المراحل الدراسية، ونحن مستمرون في دعمهم ضمن برنامج الحصص الحكومية".

وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين.

تعطل عمل معظم مؤسسات الدولة

وقال شيفتسوف: "كنا مستعدين لتقديم الدعم من جانبنا، لكن الوضع السياسي العام وتعطل عمل معظم مؤسسات الدولة أدى إلى اضطرارنا لاتخاذ قرار التوقف لهذا العام على الأقل".

وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنستشيستفو) تواصل التعامل مع شركائها السوريين.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.

المرحلة الانتقالية في سوريا

وفي 29 يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.



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