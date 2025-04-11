الرئيس الروسي يلتقي مبعوث ترامب في سان بطرسبورج

أعلن الكرملين قبل قليل عن بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، سيجري خلال اللقاء بحث تسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن أن موضوع اللقاء المحتمل بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يثار أيضا خلال الاجتماع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.