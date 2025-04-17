الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عقب اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه سيتم تبادل الوثائق.

العلاقات الروسية القطرية

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "ستجري اليوم مفاوضات روسية قطرية في قصر الكرملين، وسيكون حوار بين بوتين وتميم بن حمد في إطارٍ ضيق. وسيعقب ذلك محادثات روسية قطرية على شكل فطور رسمي، كما ستقام مراسم تبادل الوثائق الموقعة".



وأضاف: "قطر شريكنا الوثيق حاليًا في العديد من القضايا الإقليمية، بل والعالمية أيضًا. وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورًا ديناميكيًا للغاية. وهناك اتصالات متكررة بين رئيسي الدولتين".

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد وكالة "سبوتنيك".

تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر

وأفادت الوكالة بأن أمير قطر الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.



وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير القطري سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي ستجرى في موسكو، اليوم الخميس، في إطار زيارة رسمية إلى روسيا.

القضايا الدولية والعلاقات الثنائية

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس عام 1988، وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر 2001، ونوفمبر 2010، كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.

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