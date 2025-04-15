الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

الشرع والسيباني يصلان قطر ويلتقيان بالشيخ تميم

الشرع والشيباني في
الشرع والشيباني في قطر، فيتو

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني مطار حمد الدولي بالدوحة.

وكان في استقبالهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، والوفد الوزاري المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق قبل يومين، والتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وغادر سلام مطار بيروت الدولي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين.

 

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الحكومة اللبنانية الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري الشيخ تميم بن حمد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

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