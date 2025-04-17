الركود التضخمى يضرب الصناعات، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية للبنك المركزي

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الركود التضخمي يضرب حاليًا كل الصناعات في مصر، مؤكدًا أن الركود التضخمي شمل الأجهزة والسيارات والعقارات.

الركود التضخمي يضرب الصناعات في مصر

ووجه هاني توفيق رسالة لـ البنك المركزي، الذي يجتمع اليوم الخميس، مقترحًا خفض سعر الفائدة بما لا يقل عن 2%، وذلك لحل أزمة الركود التضخمي، بالإضافة لوجود سياسات مالية وتجارية لجذب الاستثمار ات، وتوطين الصناعات ذات الميزة التنافسية.

الركود وارتفاع الأسعار يضرب مصر، فيتو

وقال هاني توفيق: “الركود التضخمى يضرب كافة الصناعات فى مصر من أجهزة وسيارات إلى العقارات”.

واقترح هاني توفيق خفض البنك المركزي، في اجتماعه اليوم، لسعر الفائدة، فقال: "خفض سعر الفائدة اليوم وفيما لا يقل عن ٢٪ واجب لخفض الركود، مع سياسات مالية وتجارية لجذب الاستثمار ات، وتوطين بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية، لزيادة معدلات الإنتاج، والتشغيل، والتصدير".

وأكد هاني توفيق أن "الركود التضخمى يستلزم خفض الفائدة وليس رفعها، لتشجيع الاستثمار وخفض الركود".

الركود التضخمي السيناريو الأسوأ لصانعى السياسات النقدية

يذكر أن الركود التضخمي عبارة عن فترة اقتصادية تواجه ارتفاعًا ملحوظا في التضخم، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لمعدل بطالة مرتفع مصحوبًا بنمو اقتصادي متباطئ.

مواجهة ارتفاع الركود التضخمي، فيتو

ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن الركود التضخمي هو السيناريو الأسوأ، حيث يجد صانعي السياسات النقدية أنفسهم في موقف يصعب التعامل فيه، لوجود مزيج من الركود والتضخم في نفس الوقت، ومحاولة التعامل مع أحدهما ربما تؤدي إلى زيادة الآخر.

وبعض الاقتصاديين يرجعون حدوث الركود التضخمي إلى صدمات أسعار النفط، فبعض النظريات تشير إلى أن التضخم المصحوب بالركود يحدث عندما تؤدي الزيادة المفاجئة في تكلفة النفط إلى تقليل القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وبسبب ارتفاع تكاليف النقل، فيصبح إنتاج السلع والخدمات وإيصالها إلى المستهلكين أكثر تكلفة، حيث ترتفع الأسعار، ويتم تسريح الناس من وظائفهم.

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