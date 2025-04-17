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خارج الحدود

صحة غزة: 6155 شهيدًا ومصابًا منذ 18 مارس الماضي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، إنها سجلت 1691 شهيدا و4464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأضافت وزارة الصحة في غزة: 40 شهيدا و73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و116,505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

 

تحويل 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم نحو 1200 هدف  جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

وفي مارس الماضي، ادعى وزير الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كات بأنه وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي قطاع غزة حتى تُطلق حماس سراح جميع الرهائن، محذرا من أن عمليات الاستيلاء هذه ستكون دائمة.

وحذر كاتس: "كلما استمرت حماس في رفضها، كلما خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل".

وقال: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف غاراته الجوية على غزة وسيوسع نطاق عملياته البرية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

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