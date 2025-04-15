افتتاح أعمال تطوير معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط بتكلفة 28 مليون جنيه (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من أعمال التطوير والتحديث الشامل بمعهد جنوب مصر للأورام، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون جنيه، تضمنت افتتاح وحدتي: الرنين المغناطيسي، والأشعة التداخلية بقسم الأشعة التشخيصية، إلى جانب أعمال الإحلال والتجديد لقسم العلاج الخاص بالمعهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوالمجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عمرو فاروق مراد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسني بدراوي، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم سامي عطا، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور علاء الزهري، نائب مدير مستشفى الأورام لشئون العلاج بأجر، والدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بتكلفة 20 مليون جنيه

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن هذه الافتتاحات تمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية والعلاجية بالجامعة، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام.

وأضاف أن افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي والتي بلغت تكلفتها 20 مليون جنيه، يمثل نقلة نوعية في مجال التشخيص، لما تحتويه من جهاز حديث يتيح تصويرًا دقيقًا وعالي الجودة لمختلف أعضاء الجسم، مما يسهم في الاكتشاف المبكر والدقيق للأورام.

كما أشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن افتتاح وحدة الأشعة التداخلية بقيمة 2 مليون جنيه، يعزز من إمكانيات المعهد في تقديم تقنيات العلاج غير الجراحية لحالات أورام الكبد والبنكرياس، وذلك من خلال تقنيات حديثة مثل النانايف، والميكروويف، والتردد الحراري، وهو ما يواكب أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.

وفيما يتعلق بأعمال إحلال وتجديد قسم العلاج الخاص، أوضح الدكتور المنشاوي أنها جاءت بتكلفة تجاوزت 6 ملايين جنيه، وشملت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، من أنظمة كهرباء وصرف صحي وتكييف، إلى جانب تحديث الغرف وتزويدها بأسرة وتجهيزات طبية حديثة، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة والراحة للمرضى.

وأضاف الدكتور محمد أبوالمجد، عميد المعهد، إن افتتاح هذه الوحدات يمثل نقلة استراتيجية في تاريخ المعهد، ويعزز من دوره كمؤسسة طبية متخصصة رائدة في صعيد مصر. وأضاف أن قسم العلاج الخاص، الذي شملته أعمال التطوير، يضم ثلاثة أدوار رئيسية، هي الرابع والخامس والسادس، حيث يضم كل من الدورين الرابع والخامس 18 غرفة تحتوي على 36 سريرًا لكل دور، بينما يضم الدور السادس 12 غرفة تشمل 24 سريرًا.

وأعرب عميد المعهد عن بالغ امتنانه لدعم الجامعة المتواصل، وللرؤية القيادية للدكتور أحمد المنشاوي، وحرصه على دعم القطاع الطبي والارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متقدمة تليق بمكانتها الرائدة.

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