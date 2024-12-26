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اقتصاد

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأخير في عام 2024، بشأن تحديد أسعار الفائدة وتوقعات الفترة المقبلة.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في 2024 لحسم أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

 ويعد اجتماع الخميس، هو الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري فى العام الجاري، بعد عام من قرارات السياسة النقدية الصعبة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.

 

آخر قرار للبنك المركزي المصري 

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

هل الاتجاه للتثبت أم الخفض لأسعار الفائدة؟ 

ومن جانبه، توقع الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي لــ “فيتو”، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًّا في الربع الأول العام المقبل.

وأرجع الإدريسي ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، كما يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

 

البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة

واستبعد الإدريسي أن يتم رفع أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة اليوم في آخر اجتماعات 2024.. السيناريوهات المتوقعة لقرار لجنة السياسة النقدية.. والتثبيت هو الاتجاه الأقرب

اليوم، آخر اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024

وتابع: كما أن التثبيت حاليا هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.

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