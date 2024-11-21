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اقتصاد

ارتفاع الدولار اليوم الخميس وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

ارتفاع مؤشر الدولار
ارتفاع مؤشر الدولار

 ارتفع سعر  الدولار بشكل طفيف، اليوم الخميس، وذلك وسط حالة من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.

 

صعود الدولار 2 %

وصعد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر  الجاري وسط رهانات على أن سياسات ترامب قد تعيد إشعال فتيل التضخم وتقليص تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعا عن أقل مستوى في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.

 

مؤشر اليورو والين والجنيه الإسترليني

واستقر اليورو تقريبا عند 1.054725 دولار بعد أن هبط 0.5 بالمئة أمس الأربعاء، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولار.

وتخلت العملة الأميركية عن بعض مكاسبها أمام الين متراجعة 0.33 بالمئة إلى 154.91 ين رغم استمرار تعرض العملة اليابانية لضغوط.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2656 دولار.

 

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